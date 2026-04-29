全家限定Convenience Wear春夏新品亮點曝光　499元「Citizen聯名錶」美瘋、這款台灣獨家必搶

▲全家自有品牌Convenience Wear 2026春夏新品登場。（圖／全家提供，下同）

生活中心／綜合報導

穿搭不再只是風格選擇，而是生活態度的展現，現代人更追求在細節處展現品味，就連網紅與日本偶像，也紛紛穿上全家便利商店旗下服飾品牌Convenience Wear帶動話題，其中人氣爆棚的「線襪」，更一度掀起全台撞色穿搭風潮，這季服飾自有品牌Convenience Wear正式發表2026春夏系列，不只賣襪子，更直接祭出「核彈級亮點」，聯手日本鐘錶巨頭Citizen打造限量腕錶，單支竟然只要499元！消息一出，社群平台瞬間炸鍋，網友紛紛敲碗：「這顏值太高」、「去全家買錶的時代真的來了」。

▲Convenience Wear聯手Citizen打造限量腕錶，手錶秒針與扣環注入全家經典色，細節感滿滿。

亮點 1：極簡控暴動！與Citizen夢幻連動「499元神級腕錶」

這次最受矚目的亮點，莫過於Convenience Wear首度跨足腕錶領域，並與日本鐘錶大廠Citizen合作開發，延續品牌一貫的極簡設計，腕錶推出黑、白兩款配色，白色款清新百搭、黑色款則偏向俐落時尚，不論通勤、約會或日常穿搭都能輕鬆駕馭。最讓人驚喜的是細節處的「全家靈魂」秒針、錶帶孔及扣環處，巧妙地點綴了全家標誌性的綠、白、藍色調，低調中帶有潮流感也有辨識度，細節控也會愛上它的巧思設計。

功能面也不馬虎，腕錶具備10大氣壓防水，不只日常洗手沒問題，就連游泳也能配戴，搭配可調整錶帶孔設計，學生、上班族等族群都適合，更重要的是，售價落在499元，被不少網友笑稱是「入門質感錶新選擇」，預計5月起陸續在店舖與全家行動購開賣，勢必又將掀起一波搶購潮。

▲Convenience Wear新款手帕以2026春夏流行色為靈感，色彩清新、帶點日系氛圍。

亮點 2：夏天救星！今治手帕新色登場

進入悶熱夏天，容易流汗的日子怎麼少得了手帕，Convenience Wear這次同步推出兩款日本今治手帕巾，延續高品質吸水力與柔軟觸感，一款以2026春夏流行色為靈感，色彩清新、帶點日系氛圍；另一款則以燕麥米色為基底，搭配「全家」標誌性條紋設計，低調中帶點品牌識別，成為不少人包包裡的日常必備，兼顧實用與穿搭細節，也讓手帕不再只是功能性配件，而是整體造型的一部分。

▲新色燕麥色搭配「全家」標誌性條紋設計，低調中帶點品牌識別。

亮點 3：襪控請進！「3雙279元」囤貨潮來了

說到Convenience Wear，許多鐵粉第一個想到的還是「襪子」，這次也推出指定襪款3雙279元活動，包含經典中筒線襪與短筒襪等人氣款式，襪底採用厚絨針織材質，穿起來更柔軟舒適，同時加入抗菌防臭處理，對於長時間通勤或一整天在外活動的人來說相當加分。無論是學生族群日常替換，或上班族想要簡單搭出層次感，都能輕鬆找到適合款式，活動自4/29~5/26全台Convenience Wear販售店都能選購。

▲「中筒線襪」變身為造型橡皮擦將在台上市。

亮點 4：文具迷驚叫！「線襪橡皮擦」可愛到捨不得用

Convenience Wear近年也進軍文具圈，這一季再度攜手日本文具品牌KOKUYO推出聯名新品，其中最吸睛的，莫過於將人氣「中筒線襪」變身為造型橡皮擦，小巧可愛又充滿話題感，在日本全家銷售表現亮眼，也將在台上市，成為學生族群與文具控的收藏新寵。此外，針對台灣使用者書寫習慣，Convenience Wear推出台灣限定藍墨水自動鋼珠筆，筆身採用扁平凹槽設計，讓拇指自然貼合，提升握持穩定度，加上滑順書寫感用過就回不去。

▲Convenience Wear推出台灣限定藍墨水自動鋼珠筆。

想入手心儀款式，比你想像中更容易，全家Convenience Wear 全台旗艦店已擴大至200店，襪子專用側網架更導入700店，大台北地區近500間店舖同步引進精選服飾、手帕及襪子，下半年還有更多聯名企劃與季節性新品陸續登場，想跟上最新潮流，不用飛日本、不用等代購，轉角就能與時尚不期而遇。