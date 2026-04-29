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在全家買衣服成日常！Convenience Wear 5年全球業績破40億元　設計師：台灣接受度超高

▲▼全家Convenience Wear (CW)品牌主理設計師落合宏理專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲落合宏理於2021年與日本全家共同打造Convenience Wear，分享設計巧思。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

走進熟悉的全家便利商店，原本只是想買杯咖啡或微波便當，視線卻瞬間被那一整排色彩鮮豔、有質感的襪子與極簡服飾吸引，這不是應急的替換品，而是橫掃日本、徹底翻轉「超商服飾」定義的系列「Convenience Wear」，憑藉高磅數不易鬆垮的布料、襪款抗菌除臭等機能設計，讓不少消費者一試成主顧，甚至被視為好搭配的基本款。

隨著「Convenience Wear」正式登台，隨即在各大社群媒體掀起洗版熱潮，從百搭的寬版Polo衫到熱賣千萬雙的標誌性配色襪，驚人的質感與日常生活添加新意的設計理念，讓網友直呼「這真的是在全家買到的嗎」，而品牌靈魂人物落合宏理此次訪台，也親自示範CW服飾的日常穿搭，他選擇一件男女皆可駕馭的白色開襟針織外套，搭配簡約內著與休閒褲款，整體風格俐落卻不失層次，展現出「隨手可得卻依然有型」的設計精神，並分享如何將便利商店轉化為「24小時時尚據點」的設計巧思，也觀察到台灣市場與日本截然不同的消費亮點，直言「有些商品在台灣甚至比日本更受歡迎」！

▲▼全家Convenience Wear (CW)品牌主理設計師落合宏理專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲落合宏理親自示範CW服飾的日常穿搭，他選擇男女皆可駕馭的白色開襟針織外套，搭配簡約內著與休閒褲款，展現出「隨手可得卻依然有型」的設計精神。

▲▼全家Convenience Wear (CW)品牌。（圖／記者李毓康攝）

▲Convenience Wear以日常基本款為核心，延伸出機能襪、內衣褲、寬版Polo衫、T恤、短褲等服飾單品。

身為日本知名設計師，落合宏理於2021年與日本全家共同打造Convenience Wear，談起合作契機，落合宏理表示，「全家在日本早已是民眾生活中不可或缺的基礎設施，我想和全家一起創造一種新的文化，讓大家習慣在便利商店買衣服」，他強調，Convenience Wear的核心理念在於「好素材、好技術、好設計」，希望在最日常、最容易取得的場域中，提供兼具品質與設計感的服飾選擇。

在商品規劃上，Convenience Wear以日常基本款為核心，延伸出完整系列，包括熱賣千萬雙的襪子類、內衣褲、寬版Polo衫、T恤、短褲等服飾單品，甚至跨界推出與日本百年文具品牌KOKUYO共同開發的文具用品，讓設計不只存在於穿搭，也融入日常生活細節，此外，2026年春夏將推出主打防水、防紫外線等機能性，結合輕盈材質與季節色彩，打造兼具實用與時尚的單品，顛覆大眾對便利商店商品的既定印象。

全家,超商時尚,Convenience Wear,設計師落合宏理（圖／全家提供）

▲具設計感又實穿的機能襪已熱銷千萬雙。

落合宏理指出，正因便利商店基本上24小時營業、隨時都能購買，這樣的場域更適合提供高品質且價格親民的生活用品，直接提升消費者的日常質感，這樣的策略也反映在銷售成績上，Convenience Wear在日本從最初僅有一台貨架，短短五年內擴展至3.5台貨架，整體在2025年，全球銷售額較前年成長150%，突破了40億，成功將「超商時尚」從概念變成一種被市場驗證的生活新趨勢。

談到海外布局並且把台灣設為首個進駐的海外市場，落合宏理表示，主要原因在於全家在台灣擁有高密度且完整的店舖網絡，加上他多次來台觀察，發現台灣與日本在生活習慣與文化上有高度相似性，「我相信在日本成功的創意，也能被台灣消費者接受。

全家,超商時尚,Convenience Wear,設計師落合宏理（圖／全家提供）

▲Convenience Wear系列的服飾兼具品質與設計感，提供民眾更便利的選擇。

有趣的是，落合宏理在進軍台灣前曾被告知「台灣人不太使用手帕」，但他認為手帕是很適合當創作的媒材，把不同理念圖騰設計在手帕上，結果令他大感意外，「每次有新的圖案推出，都有感受到很受台灣的客人們支持，銷售情況甚至比日本還要好！」這讓他深刻體會到，只要設計夠強，就能打破既有的文化認知，甚至能透過這塊小方巾，與台灣民眾達成深刻的交流。

Convenience Wear的聯名活動總是能引發社群熱議，例如知名串流影音平台、東京馬拉松、FUJI ROCK音樂祭等聯名系列，都在台灣創下熱銷紀錄，但落合宏理強調，他並非為了聯名而聯名，而是採取「設計優先」的策略，「我們不會把Logo放大在商品正中間，而是先做出好看的設計。」他舉例，像與知名串流影音平台聯名的商品，長輩或小孩可能一開始是被圖案吸引而購買，回家使用後才發現這是全球知名的品牌聯名款，進而促成了家人間的談話與交流，這種將品牌轉化為「溝通」的方式，讓商品不再只是物件，而是生活話題的開端。

▲▼全家Convenience Wear (CW)品牌主理設計師落合宏理專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲落合宏理提到聯名商品在台灣意外的受歡迎，有些系列甚至比日本還熱銷。

更令人暖心的是，Convenience Wear曾推出由有身心障礙的孩童創作圖案的手帕系列，落合宏理表示，品牌並不刻意在包裝或宣傳上強調公益標籤，而是回歸「設計本質」，讓商品先因美感與品質被消費者喜愛，進而在使用過程中理解背後的創作故事，形成更自然且長期的社會共好模式。

談及台灣市場布局，他也展現高度重視與長期經營的決心，「我目前大約每兩、三個月就會來台灣一次，希望更深入理解在地氣候、生活習慣與文化差異。」他指出，Convenience Wear在日本已針對女性的特殊需求開發商品，例如女性生理期內褲，未來也將持續觀察台灣在高齡化、性別需求等面向的變化，思考如何透過全家超過4,400家店鋪的通路優勢，提供更貼近在地需求的商品回應生活需求，落合宏理也笑稱，近期在台灣廟宇參拜時抽到「大吉」，讓他對未來合作更具信心，「希望Convenience Wear能成為台灣消費者真正喜愛、願意長期支持的品牌」。

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全家超商時尚Convenience Wear設計師落合宏理

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