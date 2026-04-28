台男遊泰「差點被賣器官」？泰警方曝事件始末：他精神異常被送醫

▲台男泰國旅遊喊「差點被賣器官」，泰國官方否認指控。（圖／翻攝自Pattaya Tourist Police）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台灣籍男遊客近日向媒體聲稱，他4月中旬赴巴達雅旅遊時一度失聯，疑遭泰籍女友及同行的台灣友人設局下藥，差一點就被賣器官。對此，巴達雅旅遊警察局指出，男子當時跟泰籍女友吵架後獨自外出，後續不明原因出現精神狀況異常，警方接獲通報後協助將他送醫，嚴正駁斥器官買賣的相關指控。

警方接獲通報 男子精神異常送醫

根據中央社報導，巴達雅旅遊警察局表示，男子是持合法旅遊簽證入境泰國，沒有逾期停留或違法紀錄，警方4月13日接獲民眾通報，指稱男子精神狀況異常需要協助，員警火速趕到現場並協助男子就醫，男子被發現時無明顯外傷，也未見遭受暴力對待跡象。

警方透露，男子的泰籍女友發現男子失聯後，於4月14日向警方通報協尋，指稱兩人4月13日吵架後，隨後獨自外出，後續就再也聯繫不上，警方16日在當地一間醫院找到正在接受治療的男子。

器官買賣說法 警方強調絕不可能

針對男子在醫院聽見「器官買賣」相關對話，巴達雅旅遊警察局強調「絕對不可能發生」，應該是男子不熟悉泰語而發生誤會，且男子就醫的巴達雅帕塔瑪坤醫院（Pattaya Bhattamakun Hospital）是當地大型的公立醫療機構，不可能從涉及違法器官交易。

對於男子的指控，巴達雅旅遊警察局也非常訝異，他們一直都在幫助男子，不懂男子為何會這樣說。泰國旅遊局已針對事件展開進一步調查，釐清事件的過程。

外交部證實返台 粉專喊別被恐懼帶走

我國外交部指出，駐泰代表處4月中旬收到通報後，立刻循各種管道確認男子安全，男子4月19日在駐處及泰方相關單位的幫助下回到台灣，由於媒體報導內容與駐處了解過程有落差，加上案件涉及當事人隱私，且許多疑點未經泰國當局證實，故不便透露更多細節。

經常談論泰國旅遊的臉書粉絲團「泰國清邁象Chiang Mai Elephant」也表示，泰國治安問題確實存在，例如潑水節期間酒精過量、情緒失控的個案也時有所聞，但大馬路邊的大型醫院絕不可能發生器官買賣，「這整件事邏輯漏洞百出，請大家保持理性，帶腦分析 別被恐懼牽著走」。