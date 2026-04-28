出國經費全額補助+最高獎勵金12萬元　南投縣招募地方創生青年軍

▲南投縣政府日前召開「投青好樣 ProMax」招募說明會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府持續深化青年政策，115年推動「南投縣地方創生與人才培育計畫」，將遴選15名青年赴日本一關市海外見習，提供出國見習經費全額補助，導入業師陪伴與培訓課程，並設最高12萬元的行動方案支持獎勵金，協助青年將創意轉化為地方創生具體成果。

縣政府4月16日舉辦招募說明會，吸引眾多青年熱烈參與，會中亦邀請產、官、學多位專家學者到場分享地方創生實務經驗，包括竹山鎮「天空的院子」民宿、「小鎮文創」公司創辦人何培鈞，為現場青年提供多元觀點與啟發。

縣府青年發展所長楊紹宏說明，本計畫以「成為風土獨角獸」為品牌主軸，系統性建構青年培力機制，聚焦「走出去、帶回來、做出來」，建立國際鏈結、在地實踐、資源支持等三大行動路徑，希望透過「國際經驗導入×在地行動實踐」雙軌並進，培育具備洞察力與執行力的青年人才，並鼓勵青年投入地方發展，形塑南投永續創新的發展動能，打造青年參與公共事務與地方創生的示範模式，更多資訊請關注「南投好青年」臉書粉絲專頁。

• 報名期間：即日起至115年5月6日（星期三）17：30止

• 報名方式：欲報名者請填寫Google線上報名表單（https://reurl.cc/3koNAV）報名