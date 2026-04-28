顧立雄今赴陸軍北測中心　視導「新式基地訓練」、TAK手機系統

▲顧立雄於進訓部隊指揮所，瞭解部隊任務整備與指管運作情形。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國軍今年3月首度實施「新式基地訓練CTC2.0」，國防部長顧立雄今（28日）先前往陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，瞭解CTC2.0推動情形、部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK）手機系統運用方式。國防部說，過程中顧立雄肯定官兵依訓練節奏落實各項課目，展現扎實訓練成效。

國防部28日晚間表示，顧立雄今前往陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，視導進訓部隊聯合測考訓練情形，瞭解部隊整備與任務執行狀況，並對官兵戮力戰訓辛勞表達肯定與勗勉。

國防部指出，顧立雄首先聽取任務簡報，瞭解整體測考規劃與執行進度，以及新式基地訓練CTC2.0推動情形；隨後前往統裁部，瞭解「實兵模擬接戰系統」與進訓部隊戰術測考任務運用實況。

▲顧立雄前往統裁部，瞭解「實兵模擬接戰系統」。（圖／國防部提供）

國防部說，顧立雄接續轉往進訓部隊指揮所，由營長曹中校實施戰場簡報，說明部隊任務整備與指管運作情形；同時實地瞭解TAK手機系統運用方式，及其在新式基地訓練中，於戰場資訊傳遞、指揮管制上的應用成效。行程結束後，並與官兵合影留念，頒發團體加菜金，慰勉官兵辛勞。

國防部也說，過程中，顧立雄除肯定官兵依訓練節奏落實各項課目，展現扎實訓練成效；亦關心大家訓練與生活狀況，期勉持續精進戰訓本務，強化整體作戰能力，確保國家安全。

▼顧立雄關心官兵訓練與生活狀況。（國防部提供）