別被「帝雉富翁」騙了淪「肥羊」　林保署澄清：遊客中心才有賣

▲ 林保署嘉義分署聲明，阿里山帝雉布偶網路販售皆為詐騙！僅限5/1起遊客中心實體限量首賣 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署）

記者翁伊森／嘉義報導



近期網路平台出現不法分子冒名販售「阿里山帝雉布偶」及「帝雉鑰匙圈」，聲稱透過內部管道取得貨源，並以加價轉售或不明連結誘騙消費者下單。對此，農業部林業及自然保育署嘉義分署今日發布嚴正聲明，強調相關商品目前無任何網路購物管道，籲請民眾切勿受騙。

根據官方資訊，近期在Threads等社群媒體流傳之「我成帝雉富翁啦」、「原價加$50」等貼文，均為非官方授權之詐騙訊息。不肖份子利用熱門商品誘使民眾點擊連結或轉帳匯款，嚴重威脅消費者個資與財產安全。

官方公布之正式定價如下，凡高於此價格或透過私下管道販售者，皆具高度風險：

帝雉布偶： 新台幣 $888 元

帝雉鑰匙圈： 新台幣 $699 元



官方強調，為確保公平性與商品品質，帝雉系列商品將於 2026年5月1日 起，僅在「阿里山國家森林遊樂區遊客中心」進行現場實體販售。目前並未授權任何電商平台、個人賣家或社群帳號代購，請愛好自然文創產品的民眾親自前往選購。

為防範詐騙擴大，提醒大眾採取以下行動：

認明唯一來源： 僅以「阿里山國家森林遊樂區」官方臉書專頁公告為準。

不點、不填、不轉： 不點擊不明網址、不填寫個資、不隨意匯款。

主動查證： 若有疑慮，應直接私訊官方粉絲專頁確認。

即時撥打165： 遭遇疑似詐騙，請立即撥打 165反詐騙諮詢專線。

檢舉不法： 發現偽冒貼文請檢舉，避免更多人落入陷阱。