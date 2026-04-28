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日月潭伊達邵遊客暴增鬧水荒　馬文君爭取2169萬鑿井建配水池

▲立委馬文君爭取2169萬鑿井建配水池，盼解日月潭伊達邵假日水荒。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

▲立委馬文君爭取2169萬鑿井建配水池，盼解日月潭伊達邵假日水荒。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭伊達邵地區每逢假日及連續假期，常因遊客大量湧入，造成供水吃緊、水壓不足，影響居民日常生活及旅宿業者營運；立法委員馬文君因此向台灣自來水公司爭取於伊達邵停車場後方辦理新鑿深井工程，並興建300噸配水池，總經費約2169.8萬元，盼從根本解決供水不穩問題。

馬文君今日邀集台水公司第四區管理處副處長林正隆及相關單位前往會勘，向當地日月村居民說明本次規劃工程將分三階段推動：首先於伊達邵停車場後方新鑿70公尺深井，再設置300噸配水池，作為區域調配與穩壓使用，最後辦理機電設備、監控系統及加藥設備建置，完工後將可有效提升供水調節能力，穩定該村整體供水系統。

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▲日月潭伊達邵假日缺水有解，立委馬文君爭取2169萬鑿井建水池。（圖／馬文君服務團隊提供）

▲日月潭伊達邵假日缺水有解，立委馬文君爭取2169萬鑿井建水池。（圖／馬文君服務團隊提供）

馬文君指出，日月潭是國際級觀光景點，邵族主要聚落伊達邵則為潭區人口最密集、觀光產業最集中的旅客門戶，旅館、民宿、餐廳及商店林立，每逢假日遊客如織、用水需求大幅攀升；但因伊達邵地勢較高，且位處供水管線末端，尖峰時段末端用戶最容易發生供水不足情形，居民與業者長期深受其擾，也衝擊地方觀光形象與產業發展。

▲日月潭伊達邵假日缺水有解，立委馬文君爭取2169萬鑿井建水池。（圖／馬文君服務團隊提供）

▲日月潭伊達邵假日缺水有解，立委馬文君爭取2169萬鑿井建水池。（圖／馬文君服務團隊提供）

馬文君回顧，日月潭水位在2021年全台大旱期間一度降至歷史低點，伊達邵地區自來水甚至出現泥水情況，她當時即積極向自來水公司爭取辦理「魚池鄉日月村供水改善工程」，投入2631萬元經費，完成兩處深井及管線銜接工程，並於2023年陸續完工，搭配既有水井及潭水資源，每日供水量提升至約1300立方公尺，大幅改善水源不足問題。

現階段水源量雖已較過去充足，但馬文君指出假日期間瞬間用水需求仍高，尖峰時段仍有供水壓力，本次進一步爭取第二階段改善計畫，將持續督促相關單位加速行政作業與工程進度，務求徹底解決問題；她強調觀光建設不能只重表面景觀，更要完善水電交通等基礎設施，才能讓地方永續發展。

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