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快訊／台積內鬼案工程師發聲明　坦言「遭遇2大壓力」才鑄下大錯

▲台積電內鬼工程師今移審智財法院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲台積電前工程師涉洩密，被法院重判10年。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松、黃哲民、趙蔡州／台北報導

從台積電離職到日商東京威力科創公司工作的工程師陳力銘，涉勾結仍任職台積電的2名工程師竊取晶片製程機密，27日被智慧財產及商業法院重判10年。陳力銘沉澱一天後，他28日透過律師發布聲明，坦承是因家庭醫療照護與經濟負荷等因素，才會鑄下大錯，但強調這些都不是犯錯的理由，希望自己的案例能成為社會的負面教材，「不要再有下一個陳力銘」。

陳力銘委任發布的聲明，全文如下：

針對近日社會關注之「前台積電員工涉違反國家安全法」一案，本人作為被告陳力銘先生之辯護人，謹就本案相關重要事實，向大眾衡平言論：

陳力銘先生自本案發生後，對其行為造成原任職公司及國家產業安全的負面影響，深感悔悟。故於偵審過程中，陳力銘先生亦多次委託本所律師轉送親筆手寫之悔過書，向台積電公司及昔日同仁、法院、家人及親友表達其最深的歉意。陳力銘先生也懇請外界將所有批評與指責回歸到其個人身上，不該因其個人錯誤而使身邊的親朋好友承受更多傷害。

關於今日判決背後，懇請各界理解其特殊動機，係因陳力銘先生遭遇家庭醫療照護與經濟負荷之雙重壓力下，一時思慮不周，方鑄下大錯，但無論其當時面臨何種工作、家庭、醫療或經濟壓力，都不應成為此錯誤行為的理由。因此特別感謝台積電公司在釐清相關事實後，願意接納陳力銘先生所傳達之悔意。

本案審理結果，社會自有不同觀點與評價，我們理解外界對於涉及國家安全及產業利益案件之高度關注與情緒。因此特別釐清，陳力銘先生確實如智財法院所述，並無先前外界所傳與境外資金勾結，或危害我國半導體產業之情事。

對正在閱讀本文的各位而言，或許本案站在被告席上的陳力銘先生只是一位與您素不相識的人。然而，在人生不同的處境與壓力之下，每個人都有可能做出思慮不周的判斷。

作為法律專業從業人員，我們認為一個人如何面對錯誤，往往比錯誤本身更值得被看見。當一名當事人選擇正視錯誤並盡力彌補，是否仍應被全盤否定？若能保留一些空間給願意改過自新的人重新貢獻社會，或許也是我們共同維繫社會溫度的一種方式。遺憾的是，當事人的這份決心，似乎未能充分反映在本案的判決量刑中。

最後，本人重申與陳力銘先生相處的這段日子，其所不斷表達對社會造成動盪與對台積電造成紛擾的歉意。陳力銘先生亦表示，其深知錯誤無法以一紙聲明抵銷，故其未來將以自身經驗作為社會以及半導體產業的負面教材，提醒眾多科技從業人員切勿重蹈覆轍，不要再有下一個陳力銘。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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