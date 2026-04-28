監獄裡的母親節！雲林二監開放懇親　親情團聚催淚

▲收容人與家屬面對面懇親，久違團聚畫面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

迎接母親節前夕，法務部矯正署雲林第二監獄於4月27、28日下午舉辦「母親節面對面懇親會」，開放收容人家屬入監團聚，共有397名收容人與805名家屬參與。在戒護森嚴的空間中，難得出現久違的擁抱與笑容，親情流動的畫面格外動人。

活動現場洋溢溫馨氛圍，收容人與家屬透過面對面交流，傾訴平日難以表達的思念與感謝，拉近彼此距離。主辦單位也結合反詐欺宣導，向收容人及家屬傳遞防詐與法律常識，在親情互動中同步提升法治觀念，盼藉由家庭支持力量，協助收容人未來順利復歸社會。

其中最令人動容的是「親情分享」橋段，收容人與家屬輪流說出「我眼中的媽媽」或「我眼中的孩子」，有人形容母親「溫柔又堅強」，也有人笑稱「雖然嘮叨但很可愛」，一句句樸實話語讓現場氣氛數度泛淚。收容人小銘也向母親表達深切感恩與悔意，真情流露令人動容。

活動同時展現技藝教化成果，由捏麵人創作班製作精緻手作禮物，贈予分享心聲的收容人與家屬作為紀念。收容人小雨也親手將作品送給母親，感謝她長久以來的等待與支持，象徵自我成長與改變的決心。

雲林第二監獄表示，此次懇親活動不僅提供收容人表達情感的機會，也強化家庭連結，對於未來復歸社會具有正向助益，未來將持續推動多元教化與親情支持措施，協助收容人重建人生方向；在一聲聲道別與不捨中，活動圓滿落幕，親情與希望在彼此心中持續延續。

▲活動現場洋溢笑容與淚水，氣氛感人。（圖／記者游瓊華翻攝）