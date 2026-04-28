台南前研考會前主委涉貪判決出爐　「詐領公款26罪」緩刑5年

▲台南地院宣判台南市前研考會主委蒙志成涉貪案，夫妻檔遭判刑並宣告緩刑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府前研考會主委蒙志成，與其李姓妻子，被控利用職務詐領公款等犯行，台南地院28日下2時20分宣判，依違反貪污治罪條例等罪，判處蒙男應執行有期徒刑2年、緩刑5年，並須於1年內繳納15萬元；李女則判處有期徒刑1年2月、緩刑3年，須繳納5萬元，兩人均須接受保護管束，並褫奪公權各為3年及2年。

判決指出，蒙志成於2024年7月至2025年6月間擔任台南市政府研究發展考核委員會主委，屬具法定職務權限之公務員，卻利用可申請「為民服務費」與業務費的機會，將與公務無關的私人聚餐、購物等支出，虛報為公務支出核銷。

法院查出，蒙男與家人多次聚餐共27次，卻以公務名義申報費用，並透過不知情的承辦人員填製申請文件，成功詐領公款5萬3840元；另與李姓妻子共謀，將私人消費發票申報核銷，再詐得3673元。

此外，蒙男曾試圖將109元文具費申報為公務支出，後自覺不妥中止；另還曾將已報支的餐券用於家庭聚餐，違法圖利約4300元；甚至2度使用公務車從事私人行程，未返還油資等費用，圖利約427元。

法院認為，蒙男身為市府一級主管，理應廉潔自持，卻利用職務機會詐領公款供私人使用，行為應予嚴懲；李女雖非公務員，仍與其共同犯罪，亦須負刑責。

不過法官審酌，兩人於偵查中均坦承犯行，且已繳回全部犯罪所得6萬2240元，犯罪金額不高，情節尚屬輕微，且無前科、具悔意，因此依法減輕其刑，並宣告緩刑，給予自新機會。至於扣案李女所有三星手機1支及相關犯罪所得，法院均宣告沒收。全案仍可上訴。