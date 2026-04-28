日本沖繩、石垣消防赴台中交流　跨國界討論救災經驗超寶貴

▲日本沖繩、石垣消防今日到台中消防局參訪。（圖／台中市消防局提供，下同）



記者許權毅／台中報導

日本沖繩縣知事公室及石垣市消防本部，今日到台中市消防局拜會，雙方針對防災經驗進行交流，尤其現今氣候變遷與複合型災害的威脅影響下，台日消防在實務上進行交流，互相汲取長處與經驗。

台中市消防局說，本次由日本沖繩縣知事公室消防防災對策課副參事照屋雅浩、石垣市消防本部警防課係長松田幸弘、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長安次嶺修及副所長江怡欣，在內政部消防署組長李明憲陪同下，28日下午蒞臨台中市政府消防局拜會。

中市消防指出，本次日方來台，主要係受內政部消防署之邀，參與假竹山訓練中心舉辦之「台灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會」，為擴大交流效益並瞭解地方消防實務，日方特地於研討會期間，安排行程參訪台中市政府消防局。

消防局表示，面對氣候變遷與各種複合型災害的威脅，跨國界的防災經驗交流至關重要。會談中，雙方針對臺日兩地的消防防災體制、救災應變策略及未來發展願景進行意見分享，期盼能藉由此次難得的會面，相互汲取在防災實務上的長處與經驗，並建立更緊密的國際合作默契。

消防局長孫福佑強調，災害防救是沒有國界的共同使命，未來將持續秉持開放學習的態度，深化與國際消防體系的交流互動，攜手建構更安全、韌性的城市環境，為守護市民生命財產安全共同努力。