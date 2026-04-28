李鴻淵奪4命低聲求輕判！復歸報告對己有利...直向醫師說謝謝

▲李鴻淵今天在庭中特別向精神鑑定團隊負責人道謝。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

南投縣男子李鴻淵2022年犯下康建生技公司血案釀4死1傷慘劇，二審遭判3個死刑、1個無期徒刑，無期徒刑部分確定，死刑部分由最高院發回更審。台中高分院更一審今天（20日）再開庭，李在庭中低聲向審判長說「希望判輕一點」，在得知復歸社會報告對自己有利時，還向醫療團隊負責人說「謝謝醫師」。

台中高分院更一審今天開庭，傳喚去年負責鑑定李鴻淵精神狀況的醫療團隊召集人、草屯療養院陳姓醫師，以補足憲判8號所需內容，由審判長石馨文，法官陳宏瑋、賴妙雲組成合議庭進行審理，審判長先詢問檢辯訴求，李鴻淵小聲回答「希望判輕一點」，檢方冷回「被告上訴無理由」。

因量刑前評估調查報告書中，保護因子分數大於風險因子（意即支持復歸社會可能性評分較高），李鴻淵還在庭中特別向陳致謝「謝謝醫師」。

本案發生在2022年7月14日，康建公司前員工李鴻淵因認家庭失和、身體不好、轉職不順，都是康建其他員工陷害導致，當天攜帶3把槍、百發子彈與5副手銬，先後奪走園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦，4人皆是一槍斃命，僅董事長賴敏男命大獨活，但後來罹患「器質性腦徵候群」，有嚴重認知功能障礙及口語理解障礙。

一、二審皆判處3個死刑、1個無期徒刑，持槍部分判刑並罰金35萬元，合併執行死刑、褫奪公權終身，併科罰金35萬元。案件上訴最高法院，但最高院在2024年3月1日，先將無期徒刑、槍砲部分定讞，並將死刑部分送司法庭憲法法庭釋憲。

同年9月，憲法法庭做出「113年憲判字第8號判決」，限縮死刑判決的適用範圍，而最高法院根據判決意旨，認為死刑需鑒定被告的更生教化可能性，但本案被告並未鑑定。

此外，李鴻淵犯下數個殺人罪，應逐一各別量刑，故此，最高法院在2025年9月撤銷死刑判決，發回更審。承審本案的最高法院審理庭，也提出針對此類接連殺害數人的殺人罪，應該依照被告各次犯行惡性逐次增高的「漸層化精緻量刑」方式，供事實審台中高分院遵循。