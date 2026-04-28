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「我不要！」讓孩子學說出口　雲林推兒保教育強化界線

▲網路風險升高，雲林推兒保特攻隊守護下一代。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長表示應尊重並傾聽兒童感受，讓兒童能在遇見危險時勇敢說出來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

根據衛生福利部統計，雲林縣114年兒少保護及性暴力案件已達1,967案，其中透過網路進行的性剝削案件明顯攀升，顯示數位環境下的風險日益嚴峻。雲林家扶中心今（28）日結合縣府與議會，在縣府親民大廳啟動「守護兒少～從同意開始！」行動，透過情境劇與互動體驗，強化兒少自我保護觀念，現場氣氛熱絡。

雲林家扶中心主委陳燦勲表示，家扶總會定「428」是全國兒保日，而依據衛福部統計2024年資料，兒少性剝削案件運用網路犯罪約七成的比率有3,010件，而犯罪工具有社群網站、通訊軟體、雲端儲存空間、網路論壇或部落格等；而受害兒少年齡未滿12歲397件11％，12歲-14歲1465件41％，15歲-18歲1720件48％。

▲網路風險升高，雲林推兒保特攻隊守護下一代。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶主委陳燦勲(右)表示缺乏適當引導，孩子可能不敢拒絕，平常應多加教導孩子正確應對方式。（圖／記者游瓊華翻攝）

今日活動由陳燦勲率副主委吳裕田、李萬吉出席，並與縣長張麗善、議長黃凱等人共同推動跨單位合作，從政策、教育到社區層面建構兒少保護網絡，更特別呼籲：孩子面對不熟悉或親近對象時，往往難以表達拒絕與不舒服，缺乏適當引導，孩子可能不敢拒絕、被迫接受不想要的接觸，進而增加不當接觸處在「不安全」風險。

現場以戲劇形式呈現孩童面對身體接觸與拍照邀請時的猶豫與不安，透過情境帶動共鳴，並在引導下讓孩子勇敢說出「我不要」、「我不舒服」，學習辨識界線與表達感受。張麗善表示：兒童保護不僅是避免傷害，更重要是讓孩子知道自己的感受，是可以被尊重，大人更應學習傾聽與回應、尊重。

雲林縣議長黃凱指出，大人應成為守護兒少的第一道防線，透過教育讓孩子了解哪些接觸可以接受、哪些應拒絕，並落實「小孩敢說、大人會接、大家一起做」三大行動，從生活中建立安全意識，唯有從家庭、學校到社會全面投入，讓孩子勇於表達、大人願意傾聽，才能打造安全友善的成長環境。

▲網路風險升高，雲林推兒保特攻隊守護下一代。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲428兒童保護日呼籲大眾建立安全友善的保護網，打造安心成長的環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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