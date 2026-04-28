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手工精神延伸！義麵教父推6款新品　鎖定家庭市場

▲歐風料理系列新品亮相，主食與醬料組合多元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲歐風料理系列新品亮相，主食與醬料組合多元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

深耕台中餐飲市場逾30年的「義麵教父」Hendrik，攜手創意總監江芝妍，於Mooie花園餐廳正式發表全新「歐風料理系列」。現場透過料理示範與試吃互動，從製程拆解到風味完成一一呈現，讓來賓直觀感受產品開發過程與細節。

江芝妍指出，團隊在產品開發上不以速度為優先，而是回歸料理本質，每道餐點皆依完整製程執行，並以「不販售自己不願意食用的料理」為原則，確保品質一致。此次新品即是將餐廳內的料理流程重新拆解設計，轉化為可於家庭場景重現的形式，讓餐廳風味延伸至日常餐桌。

首波推出六款產品，採「主食＋醬料」雙線設計，包括肉醬千層麵、墨魚風味緞帶麵、風味寬麵，以及辣味墨魚醬、義式經典肉醬與泰式奶油醬等。從麵體結構到醬料比例均經反覆調整，讓消費者可依需求自由搭配，在家完成接近餐廳水準的料理體驗。其中，千層麵以層層堆疊呈現義式料理的厚實口感，墨魚系列則以濃郁海味建立鮮明風味記憶。

活動當天由江芝妍親自示範料理流程，Hendrik同步試吃並即時回饋，兩人針對風味層次與比例進行調整，呈現產品從測試到定稿的過程。Hendrik表示，料理不只是當下的體驗，而是一種可以被延續的標準；透過產品化形式，讓這樣的標準在不同生活場景中持續被實踐。江芝妍則說，此次從餐廳走向產品，不只是形式轉換，而是希望將料理價值帶入日常生活。

兩人早在2000年共同創立Fatty’s，以家庭式義大利料理起家，長年強調手工製作與食材選用，逐步累積穩定風味與顧客口碑。此次新品則是在既有基礎上延伸，進一步強化品質標準與品牌辨識度，目前新品以餐廳為主要體驗與銷售據點，後續通路布局亦在規劃中，將視整體策略逐步對外開放。

▲歐風料理系列新品亮相，主食與醬料組合多元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲歐風料理系列新品亮相，主食與醬料組合多元。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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