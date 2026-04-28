揭新北藍白合2民調玄機　綠委：拿捏落跑者自尊「數字什麼都說了」

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026新北市長選舉藍白合民調今（28日）出爐，國民黨、民眾黨參選人李四川、黃國昌同台宣布2份民調結果，皆由李四川勝出，將對決民進黨參選人蘇巧慧。對此，民進黨立委林俊憲分析，第一份民調就像是「領先者的謙讓」，而第二份民調，他稱為「落跑者的自尊」，「國昌主席絕不打必輸的仗，更不容許自己的自尊受到一點損害，所以退選一定要退得漂亮」，怎麼樣才叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏「可惜但可接受」的尺度，就是這麼漂亮。

國民黨、民眾黨日前取得共識，新北市長參選人採取「藍白合」，以民調決定，藍白兩黨也在今（28日）下午舉行記者會揭曉民調結果，國民黨參選人李四川兩份民調皆領先民眾黨參選人黃國昌，最終新北市長參選人由李四川正式出線。

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

對此，民進黨立委林俊憲分析，新北藍白合民調，真的太完美了，不用管機構，只看數字。第一份，李四川領先蘇巧慧6%、黃國昌小輸3%；第二份，李四川領先蘇巧慧12%、黃國昌小贏1.6%。

「兩份分別來自哪個陣營？這太好猜了吧？」林俊憲說，第一份在表達自己是新北唯一人選的同時，還要留一點餘地以接收對方支持者。既不能讓對手太難看，又不能太接近，一贏一輸且有一定差距，這樣就剛好。

林俊憲認為，第一份民調就像是「領先者的謙讓」，而第二份民調，他稱為「落跑者的自尊」。這幾個月觀察選情和歷次民調下來，大家也能觀察出新北3個人選的實力差距，其中有一位跟其他兩位根本不在同一個等級。

「我們知道，國昌主席絕不打必輸的仗，更不容許自己的自尊受到一點損害，所以退選一定要退得漂亮」，林俊憲指出，怎麼樣才叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏「可惜但可接受」的尺度，就是這麼漂亮。

林俊憲說，不得不感嘆，統計真是一門藝術，數字什麼都沒說，卻也什麼都說了。