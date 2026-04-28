台人體內塑化劑濃度超標！醫師曝「比歐美高7倍」：答案寫在生活中

▲醫師陳欣湄表示，台人體內的塑化劑濃度，比美、德等國高出2至7倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣塑化劑暴露量引發關注。家醫科醫師陳欣湄引述研究，台灣人尿液中DEHP代謝物濃度高出美、德等國2到7倍。陳欣湄分享，曾有患者數值達正常人30倍，追蹤習慣發現「答案其實就寫在裡面」。該個案長期用塑膠袋裝熱豆漿、紙碗盛熱湯及蓋保鮮膜微波，導致DEHP經由遇熱、遇油大量溶出，外食族最好改用陶瓷或玻璃容器以降低風險。

飲食接觸為最大暴露源 答案其實就寫在裡面的生活細節

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在分析該名DEHP數值超標30倍的案例時，陳欣湄指出，答案其實就寫在裡面，個案的飲食紀錄包含早餐塑膠袋裝豆漿、午餐便當微波、晚餐紙碗裝熱湯等習慣。研究顯示，一般人約50％至75％的DEHP暴露來自食物接觸。DEHP具備親油性且不耐熱，當高溫油脂接觸塑膠袋、紙碗內層塑膠膜或保鮮膜時，塑化劑會迅速滲入食物。醫師建議外食族應盡量將熱食改裝至陶瓷或玻璃容器，以降低暴露風險。

▲醫師陳欣湄表示，台人體內的塑化劑濃度，比美、德等國高出2至7倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



啟動Nrf2解毒開關 蘿蔔硫素有助代謝環境荷爾蒙

除了從源頭控制暴露量，人體具備自體排毒系統。陳欣湄解釋，體內存在名為Nrf2的解毒開關，啟動後可誘導第二相解毒酵素（如NQO1、GST等）處理環境荷爾蒙與塑化劑。研究證實，十字花科植物中的「蘿蔔硫素Sulforaphane）」是強效的Nrf2啟動劑。2022年發表於《Cancers》期刊的隨機交叉試驗顯示，攝取相關成分能顯著增加體內有害代謝物的排出量，對於應對空氣污染與菸害亦有助益。

青花椰苗濃度最高 五十克嫩芽等同公斤成熟花椰菜

針對蘿蔔硫素的攝取來源，發芽三日的「青花椰苗（Broccoli sprouts）」被視為最具效率的選擇。約翰霍普金斯大學研究指出，青花椰苗中的蘿蔔硫素濃度是成熟花椰菜的20到100倍。民眾僅需攝取約50克的青花椰苗，即可獲得等同於食用1公斤成熟花椰菜的生化成分。透過攝取這類高濃度功能性食物，能提供身體足夠的防禦武器，加速清理積累於體內的化學物質。

塑化劑常見於美妝與醫療器材 日常減塑應從飲食優先

塑化劑的應用極為廣泛，除食品包材外，也常作為美妝品（如化妝品、香水、指甲油）的定香劑，或存在於血袋、點滴管等醫療器材中。陳欣湄強調，雖然現代生活難以完全避開塑化劑，但「飲食」是民眾最能主動掌控且影響最大的部分。透過避開塑膠袋裝熱湯、少用保鮮膜碰到熱食，並結合功能性飲食促進代謝，是維持長期健康、對抗外來毒素干擾的實踐方案。