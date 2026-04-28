通膨+報稅壓力來襲　台中OUTLET百元服飾搶市

▲日曜天地OUTLET推出百元服飾檔期，吸引民眾選購。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在通膨壓力升溫、報稅季將至的雙重影響下，民眾消費轉趨保守，「精打細算」成為主流。看準高CP值需求，位於台中的日曜天地OUTLET宣布自4月30日至5月25日推出年度檔期「百工百業只要100元」，主打萬件服飾最低百元起，從日常休閒到職場穿搭一次到位，吸引預算型消費族群目光。

業者指出，此次活動集結多元品牌與款式，鎖定不同生活場景需求。休閒服飾方面，包括CACO、50%、Giordano等推出T恤、短褲等百元單品；女裝則匯集0918、Avivi等專櫃品牌，兼顧設計與實穿性；針對上班族需求，G2000與SST&C亦同步推出西裝與襯衫優惠，讓消費者以較低門檻打造專業形象。

回顧去年檔期，開賣即吸引大批人潮，現場出現排隊搶購與高提袋率情形，帶動話題與買氣。今年業者擴大規模，不僅延續百元優惠，更增加品牌與貨量，整體選擇性提升，預期將再掀一波消費熱潮。

除商品促銷外，活動期間也推出會員回饋機制，會員單筆消費滿500元並自備購物袋，即可獲得100元商品券，採每日限量發放、當日使用，盼在節省開支之餘，也鼓勵民眾落實環保消費，提升回購意願。