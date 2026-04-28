母親節開戰！餐飲業推「帝王蟹膠原餐」、「法式早晚餐」

▲知名鐵板燒推出精緻餐飲，將入席時間提前，來避開人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

隨著母親節聚餐需求升溫，國內餐飲業者紛紛推出特色方案搶市。新天地餐飲集團推出以「膠原蛋白」為主題的精選套餐，台中「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」推出「520早晚餐」方案，將入席時間提前至下午5點20分。

新天地餐飲集團今年鎖定家庭聚餐市場，推出以「膠原蛋白」為主題的精選套餐。業者選用花膠、鮑魚、石斑魚及帝王蟹等食材，打造「膠原蛋白系美味」，強調在慶祝節日的同時，也能兼顧長輩的營養與美顏需求。業者觀察，現代家庭在節慶聚餐時，愈加重視菜色質感與團圓寓意，因此以豐盛且具機能性的料理作為市場區隔。

另一方面，精緻餐飲則嘗試改變用餐節奏。台中「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」推出「520早晚餐」方案，將入席時間提前至下午5點20分。業者指出，高端客群日益重視用餐的舒適度與餐後休息時間，透過分流用餐，不僅能避開尖峰時段的擁擠，更能讓賓客在不匆忙的節奏下，細品法式醬汁與鐵板火候的結合。活動期間更提供氣泡礦泉水佐餐，強化清爽慢食的品牌形象。

▲ 夏登法式鐵板燒」推出「520早晚餐」方案。（圖／記者游瓊華翻攝）