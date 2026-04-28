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桃園毒品通緝犯拒盤查　棄車跑百餘米沒力了遭警壓制

▲楊梅警分局26日下午掌握黃姓通緝犯行蹤，立即上前追捕，追逐百餘公尺緝捕到案。（圖／楊梅警分局提供）

▲楊梅警分局26日下午掌握黃姓通緝犯行蹤，立即上前追捕，追逐百餘公尺緝捕到案。（圖／楊梅警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局日前循線掌握黃姓毒品通緝犯行蹤，前（26）日下午在其經常出沒地區埋伏守候，發現黃男騎車出現後立即上前攔查，黃男棄車逃跑，追逐逾百公尺後仍被員警攔獲，在其身上起出注射針筒、吸食器等證物，經毒品檢測均呈毒品陽性反應，另查出黃男涉有公共危險，偵訊後依毒品通緝、違反毒品危害防制條例與公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局楊梅派出所日前掌握毒品通緝犯黃姓男子行蹤，經確定黃男經常出沒地點埋伏，楊梅派出所警員陳柏辰、侯冠毅於26日下午4時許，埋伏守候時發現黃男騎車出現，隨即上前攔查，黃男見警方盤查企圖抗拒，棄車逃跑逾百公尺後，因體力不繼被員警追上壓制逮捕。

▲楊梅警分局緝捕黃姓毒品通緝犯到案，起出注射針筒、吸食器與手機等證物。（圖／楊梅警分局提供）

▲楊梅警分局緝捕黃姓毒品通緝犯到案，起出注射針筒、吸食器與手機等證物。（圖／楊梅警分局提供）

經查證後，黃男為桃園地檢察署發布之毒品通緝犯，2員警在其身上查獲毒品吸食器、注射針筒、削尖吸管等證物，經檢測後呈毒品陽性反應。另查，黃男還涉有公共危險情事，全案偵訊後依毒品通緝、違反毒品危害防制條例與公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

楊梅警分局長吳傳銘表示，毒品犯罪危害社會治安甚鉅，警方將持續加強巡邏密度與查緝能量，積極掃蕩毒品犯罪，防堵毒品流入街頭，以淨化轄區治安。不法分子切勿心存僥倖挑戰公權力，楊梅警方對各類違法行為均將強力執法依法究辦。

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