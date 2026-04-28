高雄小學生亮刀嗆同學疑雲　中鋼父氣炸：我孩子才是被霸凌的

▲高雄小學生疑似遭到霸凌，不過對方家長也跳出來澄清，直言自己孩子才是被霸凌方。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市某國小發生疑似校園霸凌！有家長指控，就讀小學五年級的兒子遭到同學亮美工刀威脅，對方還稱父親在中鋼高層任職，揚言要弄死兒子。被指控的中鋼員工家長則是既氣憤又無奈，表示自己小孩才是被爆料者小孩欺負的那位，拿出美工刀的時機也都是教學使用，也從未說過「呼你死」，目前也要對爆料者孩子提出霸凌申訴。

王小姐向《ETtoday新聞雲》表示，霸凌的開端僅因兒子在走廊無意間觸碰徐姓男童心儀女生的名字，便遭到X姓、C姓同學鎖定，當下X便朝兒子背部重錘。另，X隨身攜帶美工刀，多次在課堂上公然對兒子亮刀恐嚇威脅：「下課你就死定了」、「我等下就用美工刀用你」、「欲呼你死」，X還搬出父親背景，說自己的爸爸在中鋼擔任高層，「有我爸在，我驚啥小」；另一名C姓同學則曾以籃球近距離重擊兒子頭部導致腦震盪、右臉頰瘀傷。

▲高雄小學生疑遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）



校方對此爆料相當無奈，表示爆料者的孩子經常性與其他同學起衝突，遭指控的中鋼員工父親也跳腳，表示他的孩子才是被爆料者的孩子欺負的那位，不過雙方彼此都有衝突，並非誰單方面去霸凌誰。

校方指出，先姑且不論新北割喉案造成的危險工具效應，事實上，一般學生的書包裡都會有美工刀，因為美勞課或數學課習作後面的部件需要拆解或撕下的時候都用得到，學校限制的是「非必要時間」不應該拿出美工刀。亮美工刀的行為是否存在，真相必須調查後才能釐清。

校方初步調查，X姓男童確實曾因情緒暴衝，在科任教室座位上握著美工刀被制止，但衝突對象並非是爆料者的孩子，當時也並未對任何人做出攻擊或威脅。關於爆料者提到，X姓男童曾對她兒子撂話「你死定了」，事實上也並非是X姓男童所說，而是一旁的同學加入戰局，七嘴八舌就被湊成一回事，爆料者的孩子回家轉述後，家長就將所有事情串連在一起。

至於爆料家長提到X姓男童多次亮刀，校方也解釋，另一次是發生在英文課，有轉學生鉛筆芯斷了，向同學借美工刀削鉛筆，X 姓男童便好意拿出自己的美工刀，被英文老師制止說現在用不到，因此爆料家長說的亮刀，其實是在課堂上正常教學使用情況下拿出美工刀。

校方無奈說，事實上，爆料者的孩子在這學期就被通報7、8件偏差行為的校安通報，先前中鋼家長和其他被控霸凌的家長就希望和爆料者談清楚，但被爆料者拒絕，校方當時也向雙方家長表示，若覺得權益受損可提出霸凌申訴，中鋼家長當時認為，可能是孩子打打鬧鬧，就在觀察看看，沒想到過了一個月反倒自己上了網路爆料版面。

此外，爆料者家長曾因覺得孩子被欺負，跑到學校外咆哮，被監視器錄下，還多次到補習班「堵人」質問，造成學生心生害怕，家長還到派出所備案。校方直言，爆料者的孩子目前是學校認輔對象，「如果孩子沒狀況，老師怎麼會徵求家長同意讓孩子接受認輔？」目前另一方家長確實打算正式提出校園霸凌調查。

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