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創意合影點亮柔性司法　屏東地檢署表揚64名榮譽觀護人

▲屏東地檢署表揚64名榮譽觀護人。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署表揚64名榮譽觀護人。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署於4月28日舉辦「115年度榮譽觀護人授證、表揚暨訓練研習」，公開表揚114年度在觀護與司法保護工作表現優異的榮譽觀護人，共計64人，場面隆重溫馨。

▲屏東地檢署表揚64名榮譽觀護人。（圖／屏東地檢署提供）

▲林彦良檢察長。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署表揚64名榮譽觀護人。（圖／屏東地檢署提供）

檢察長林彦良表示，榮譽觀護人長期深入社區，陪伴更生人走過復歸歷程，是司法保護體系不可或缺的重要力量，不僅有效降低再犯風險，也為社會安全築起防線。他並分享家人曾擔任榮譽觀護人的經驗，形容這份服務是「最有意義的志業」，現場更即興演奏口琴，向所有觀護人表達高度肯定與感謝。

活動中，檢察長親自頒發聘書與獎項，並與受獎人發揮創意合影，擺出各式姿勢，讓莊重典禮增添輕鬆與笑聲，象徵柔性司法的人性關懷。

本次表揚名單中，獲法務部表揚者5人，獲高檢署表揚者10人，另由屏東地檢署表揚49人，充分展現觀護制度在司法保護上的具體成果。地檢署指出，115年度共聘任99名榮譽觀護人，成員來自各專業領域，多利用工作之餘或退休後投入服務，長期關懷個案、協助穩定生活與重建人際關係。

在專業培力方面，活動亦安排系列課程，由主任觀護人說明法務部推動的「全方位貫穿式司法保護2.0」政策，強調跨系統整合與持續支持；並由臨床心理師進行特殊個案輔導研討，透過案例分析提升實務能力，強化第一線處遇效能。

現場亦可見多位服務逾30年的資深榮譽觀護人，長年默默付出，陪伴無數更生人走向新生。正如「聖賢有其過去，罪人有其未來」所言，觀護人以理解與關懷，點亮迷途者前行方向，為社會注入正向力量。

此外，因應115年地方公職人員選舉，地檢署也邀請榮譽觀護人協助反賄選宣導，期盼透過司法與民間攜手合作，共同守護民主價值與地方安定。

屏東地檢署強調，未來將持續結合榮譽觀護人力量，深化柔性司法理念，讓司法保護更貼近人心，攜手打造安全、溫暖且和諧的社會環境。

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