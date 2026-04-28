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坑殺上百房客！女房東張淑晶認檢方算錯刑期　聲明異議遭駁回

▲▼女房東張淑晶入獄4年後再度出庭，但她大熱天穿著粉紅色外套，雙手上手銬還抱著大疊資料，撇過臉以頭髮遮住臉，不露出正面。（圖／記者吳銘峯攝）

▲女房東張淑晶入獄後仍有許多官司，甚至懷疑檢方算錯刑期，聲明異議遭法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺上百名房客的新北市女房東張淑晶，最終遭誣告、詐欺、偽造文書等多項罪名，總計判刑16年5月定讞，已於2021年10月間入獄。她認為檢方發出的執行證明記載錯誤，讓她刑期增加2個月，對此聲明異議。但高等法院重新計算後，才發現是她算錯，駁回異議。

張淑晶利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被害房客2013年起上PTT貼文怒控遭張女坑殺的過程，引起大批被害人回應。檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。

檢方在2015年4月、9月，分2波提起公訴，共計有134人受害。最後案件陸續定讞，不得易科罰金部分，張女前後遭判刑16年5月確定，並於2021年10月間入獄服刑；此外她也遭判刑1年2月，得易科罰金42萬元，這部分於2020年12月底先行確定。

不過張淑晶入獄後，後續仍有許多官司進行中，包含與胞兄間的妨害名譽官司，與其他房客的偽造文書、詐欺等官司。此外，她認為檢方的在監執行證明書中，記載她的刑期至2027年6月19日期滿；但她自己計算後，認為自己的刑期應該在2027年4月19日期滿，檢方算錯，會害她多服兩個月刑期，因此針對檢方的處分聲明異議。

而高等法院審理後，去年9月間首度駁回，但張婦抗告最高法院成功後，撤銷發回更裁。高等法院於更一審裁定中，重新計算張婦犯下的所有案件刑期，認為檢方計算的2027年6月19日期滿並無錯誤，因此更一審裁定駁回張婦的聲明異議。本案可以再抗告。

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