AI短影音亂象叢生！「剪映」遭官方約談　網嘆：確實該查

▲剪映。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

AI生成內容標示再度成為監管焦點。中國網信部門近期點名，「剪映」、「貓箱」App及「即夢AI」網站，未落實人工智慧生成內容標識規定，恐導致用戶難以分辨真實與合成資訊，已依法介入處置。網友也指出，網路上AI短影音亂象越來越多，確實很該查。

據《北京頭條》報導，網信部門在日常監管中發現，上述平台在AI生成影片、特效、換臉等功能中，未對內容進行明確標示，違反《網路安全法》、《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》及《人工智慧生成合成內容標識辦法》等相關規定，存在誤導風險。

調查指出，AI生成內容若未加註標識，容易讓使用者誤判資訊真實性，尤其在短影音、社群傳播場景中，可能放大虛假訊息影響力，因此被列為重點整治對象。

針對違規情形，中國國家網信辦已指導屬地主管機關，對相關平台採取約談、責令限期改正、警告，並對負責人進行從嚴處理等措施，要求全面整改。

此外，事件也引發部分用戶討論。有使用者指出，剪映近來會員價格上調頻繁，且將部分AI功能納入付費項目，認為平台在推動AI應用的同時，也應兼顧價格合理性與使用體驗。

相關話題瞬間衝上微博熱搜總榜第二名，有網友認為，「一開始還以為一個剪輯軟體能幹什麼壞事呢，仔細一看原來是沒有標註清楚AI生成。AI生成確實需要好好標註，不然作品沒有AI剪輯的標籤很容易讓人混淆，畢竟好多人是分不清影片是不是AI創作的，如果輕信，很容易出事，AI軟體還是要以身作則呀！技術可以突破，但也要守護好安全，讓大家知道影片的來源。」