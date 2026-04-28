首屆「國家海光獎」頒獎　為海巡體系建立制度化表揚機制

▲總統賴清德視察海巡署年度海光獎頒獎典禮。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



海洋委員會海巡署28日舉行首屆「國家海光獎」頒獎典禮，本屆獎項由民間團體「海巡之友總會」支持設立，並由海巡署訂定遴選與表揚機制，透過內外部評選程序，選出17組團體組及個人組得獎名單。總統賴清德出席頒獎活動，政府高層與海巡體系首長亦到場參與。



本次頒獎典禮為海巡體系首次建立制度化表揚機制。海巡署說明，獎項區分為團體組與個人組，各設多項任務類別。團體組涵蓋「國家安全與海域治安」、「救生救難」、「維護漁權及海洋保育」及「綜合規劃」等4類，共計17組獲獎單位；個人組則包括「國家安全與海域執法」、「犯罪偵防」、「災難救護」及「綜合評量」等4類，共計17名人員獲獎。海巡署表示，評選係依各單位任務表現與執行成果進行審查。





賴清德致詞時指出，國家海光獎設立目的在於：表揚國家安全工作中第一線人員的角色，並強調海巡單位長期執行海域巡防、救援及執法等任務，對維持社會運作具有功能性意義。賴清德亦提及，政府將持續推動「海空一體、精銳海巡」計畫，包含強化科技監偵設備及相關勤務資源配置，並檢討人員待遇與執勤條件。



海洋委員會主任委員管碧玲表示，設立「國家海光獎」，旨在建立海巡人員常態性表揚制度，並讓外界了解海巡日常勤務。她指出，海巡任務涵蓋治安維護、海難救援及漁業秩序管理，相關工作多在高風險與高不確定性環境下進行。至於外界關注海光獎是否具備充分透明度與制度化監督機制。海巡署表示，評選過程由內外部委員共同參與，以確保程序公正，頒獎典禮中，另播放與「南援九號」演習相關影片，強調海巡在南海海域中的巡防與人道角色。

海巡署指出，「國家海光獎」除表揚績優人員外，亦作為內部激勵與對外溝通工具。面對區域情勢變動與海域執法需求增加，海巡署強調，國家海光獎不僅是對績優人員的肯定，也具有鼓勵士氣及凝聚向心力的意義，面對中國日益嚴峻的灰色地帶侵擾及區域局勢變化，海巡人員未來將持續堅守國安、治安、平安，展現「TEAM海巡，護臺灣」的力量。

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