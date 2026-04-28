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社會 社會焦點 保障人權

刻意偽裝精神病態！康建4死血案傳鑑定人說明　審判長還提到「神」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李鴻淵犯下殺人重案騎車逃逸，逃亡21小時後狼狽落網。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投縣男子李鴻淵2022年犯下康建生技公司血案釀4死1傷慘劇，二審遭判3個死刑、1個無期徒刑，無期徒刑部分確定，死刑部分由最高院發回更審。台中高分院更一審今天（20日）開庭，針對精神鑑定報告作補強調查，傳喚草屯療養院精神鑑定人出庭說明，指出數據顯示李保護因子分數較高（對李有利），但不能排除李可能是刻意在測驗中刻意偽裝，不過鑑定單位只是協助法院做出裁量，最終裁決結果仍由法院定奪。

本案在上訴最高院後，死刑部分送司法院憲法法庭釋憲，由於憲法法庭2024年做出「113年憲判字第8號判決」，限縮死刑判決適用範圍，最高院根據判決意旨，認為死刑判決應須鑑定被告的更生教化可能性，但李鴻淵並未被鑑定，且李的數個殺人罪應逐一個別量刑，判決有違誤，撤銷發回更審。

台中高分院更一審今天開庭，傳喚去年負責鑑定李鴻淵精神狀況的醫療團隊召集人、草屯療養院醫師陳佩琳，以補足憲判8號所需內容，由審判長石馨文，法官陳宏瑋、賴妙雲組成合議庭進行審理。

檢方對陳提出諸多問題，略指如處理過多少類似案件？如何評估李是否有復歸社會可能？若評估的是李的當下精神狀況，如何得知往後數年李是否能適應社會？如何得知李對於自己所犯下的重案是否有悔意？

陳說，她經手過約10件兇殺案精神鑑定，所有製作的調查報告書，均有先閱覽法院、起訴書提供的相關內容，並以犯罪學角度、被告犯後態度、犯罪史等為考量重點，依國際的量刑前評估調查報告書制定的準則，為被告做評估。

陳坦言，在李的相關鑑定報告中，多數保護因子分數都大於風險因子（意即支持復歸社會可能性評分較高），但確實不能排除李是因知道報告內容會影響裁決結果，而刻意掩飾、表現；另外在精神病態人格特質檢測表（PPIR）中，能明顯看出李在測驗中刻意偽裝，不過綜合多項評估結果，數據仍指出保護因子大於風險因子。

陳表示，所有被告的犯後態度、精神狀況，都會隨著時間發生變化，每個時期所呈現的表現不一樣，需要每半年至1年去做評估，才能判斷被告當下的狀態，「目前全世界沒有辦法做具體的時間評估。」，因此即使當下評估李有復歸社會可能，仍無法得知李多年後是否也能適應社會。

至於李有無真心悔意？陳說，根據報告，「李對於自己家人有悔意，認為罪不及家人，但對於被害家屬則沒有悔意，認為對方是該死之人」，是否能以此判斷李真有悔意，鑑定單位無法下結論，須由法院定奪。

審判長問，要如何定義犯人可以復歸社會？以精神科醫師的觀念，可否復歸社會是可以被定義的嗎？還是覺得自己（指鑑定人）是在做一個「神的工作」？

陳回答，「沒有人可以做到神的工作」，鑑定單位重視的重點，是被告有無家庭支持、出獄後能否獲得引導、暴力風險可能性降低等諸多要素，鑑定單位做出的評估，僅是協助提供法院量刑的參考依據，最終仍是由法院做出裁量，且在她經手的案件裡，鑑定結果對被告有利的僅佔不到30％，均是由同一個團隊完成，並非所有鑑定報告都對被告有利。

李的辯護律師表示，本件鑑定報告已清楚幫助釐清李的過往、在監狀況，對李的不利、有利因子均有列出，相當客觀，絕對可以被採信。

被害家屬代理人認為，家屬至今感受不到李有悔改、或是面對司法問題，李聲稱自己案發當時是被「魔神仔」附身，神智不清，但李當時帶了180多發子彈、3把手槍，在10多分鐘內犯下重案後逃逸，明顯仍有理智，與李的辯詞不符；況且鑑定報告所能呈現的，僅是李在羈押期間的精神狀態，若假釋在外會有所差別，這份報告可信度偏低。

檢方說，這份報告僅能評估6月至1年，無法預測未來的狀態，不能直接作為量刑依據。審判長諭知明（29）日續行審理。

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