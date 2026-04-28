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嘉市警推新式活體指紋　建檔守護慢飛天使

▲▼ 「手」護晨光幸福回「嘉」！嘉市警深耕指紋建檔 守護50位慢飛天使 。（圖／嘉義市警局提供）

▲「手」護晨光幸福回「嘉」！嘉市警深耕指紋建檔 守護50位慢飛天使 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春暖花開，嘉義市政府警察局的員警化身溫暖的「警察大哥哥」，近日走進「晨光智能發展中心」，為 50 名發展遲緩的小天使辦理「自願指紋捺印建檔」。員警牽起孩子的小手，在歡笑與互動中完成任務，讓家長感受到嘉義市這座城市最厚實的溫度。

▲▼ 「手」護晨光幸福回「嘉」！嘉市警深耕指紋建檔 守護50位慢飛天使 。（圖／嘉義市警局提供）

局長陳明志指出，孩子走失是家長難以承受之痛，尤其是語言表達受限的孩子，一旦迷路，心中的惶恐更是加倍。指紋建檔不只是行政流程，更是一份「愛的預防針」，透過資料庫對比，警方能在最短時間內幫孩子找到回家的路，確保愛不再迷航。

▲▼ 「手」護晨光幸福回「嘉」！嘉市警深耕指紋建檔 守護50位慢飛天使 。（圖／嘉義市警局提供）

活動現場，鑑識人員展現極大耐心，先以輕鬆遊戲分散孩子的緊張，再引導指尖觸碰掃描螢幕。新式「活體掃瞄系統」讓捺印過程如同在平板上玩「蓋章」遊戲，免除傳統油墨髒污，也降低了孩子的排斥感。當高品質指紋影像在螢幕跳出，員警與孩子擊掌鼓勵，場面溫馨感人。

▲▼ 「手」護晨光幸福回「嘉」！嘉市警深耕指紋建檔 守護50位慢飛天使 。（圖／嘉義市警局提供）

警察局強調，「自願捺印指紋」服務對象涵蓋早療兒童、失智長者及身心障礙朋友，是嘉義市打造「高齡友善城市」的重要一環。警方將持續主動走入機構與校園，用科技輔助人性。陳局長表示，希望透過這 50 份建檔，分擔 50 個家庭的焦慮，讓嘉義市成為有溫度的「幸福嘉園」，守護每位市民平安成長。

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