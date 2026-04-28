猴群下山現蹤海岸線　成功警籲勿餵食確保安全

▲猴群出沒景點周邊，警方呼籲勿餵食。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東東海岸地區近期出現台灣獼猴頻繁活動情形，引發地方與遊客關注。原本多分布於泰源山谷一帶的猴群，近期有逐漸往山下及海岸線移動趨勢，常見於道路旁、橋梁及觀光景點周邊，雖吸引民眾駐足觀看，也增加人猴接觸風險。

台東縣警察局成功分局表示，已持續配合相關單位加強宣導作為，提醒民眾正確與野生動物互動觀念，以維護遊客與生態安全。

成功分局泰源派出所所長施得義指出，轄內登仙橋因視野遼闊、可俯瞰泰源山谷景致，平時為熱門拍照景點。然而部分民眾見猴群出沒，主動投餵水果或零食，長期下來已影響猴群原有覓食行為，甚至出現群聚於橋面或周邊等待餵食的情形，不僅影響交通通行，也可能因爭食引發攻擊行為，增加遊客受傷風險。

此外，猴群若習慣向人類索食，亦可能擴大活動範圍至周邊農地，造成農作物損失與環境困擾，衍生人猴衝突問題。

成功分局呼籲，台灣獼猴屬野生動物，民眾前往山區及景點活動時，應保持安全距離，切勿餵食、挑釁或過度接近拍攝，以免發生危險。若發現猴群聚集道路或出現異常滋擾情形，可通報相關主管機關協助處理，共同維護自然生態平衡與公共安全。