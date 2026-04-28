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彰化男赴日返台確診麻疹！匡列274人　衛生局：接觸者監測中

▲疾管署防疫醫師林詠青說明麻疹個案與疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明麻疹個案與疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日本麻疹疫情大爆發，國內出現7年來首例境外移入病例！疾病管制署今（28）日公布，中部一名30多歲男性赴日旅遊後確診麻疹。由於日本今年累計病例已達299例，創下7年新高，疾管署即日起提升日本旅遊疫情建議至「第一級：注意」。彰化縣衛生局表示，該名個案目前狀況穩定，衛生單位已持續追蹤相關接觸者健康情形，暫未出現不適症狀，呼籲民眾無須過度恐慌。

疾管署疫情中心說明，個案為中部30多歲男性，無慢性病史，也沒有疫苗接種紀錄。今年4月上旬赴日本名古屋等地旅遊，返國一週後出現40度高燒，多次至急診及診所就醫，第四天臉部出疹並擴散至四肢，經通報採檢確診麻疹。衛生單位目前已匡列相關接觸者274人，預計監測至5月12日。

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▲GMP化工廠涉過期原料再利用，彰化縣衛生局裁罰。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣衛生局說明麻疹疫情。（圖／ETtoday資料照）

疾管署疫情中心指出，日本今年截至4月15日累計報告299例麻疹病例，單週新增56例，病例數創下7年來新高。疫情主要分布於東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣及埼玉縣，均為國人旅遊熱門地區。

疾管署長羅一鈞表示，這是國內自2019年以來首例來自日本的境外移入麻疹，顯示日本近期疫情確實高於往年，因此提升旅遊疫情建議至第一級注意，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

彰化縣衛生局指出，麻疹可透過飛沫及空氣傳播，傳染力極強，常見症狀包括發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎及咳嗽。接觸者監測期為與個案最後一次接觸日起算18天，期間應避免出入公共場合，並盡量戴口罩；如出現疑似症狀，勿自行就醫，應先自我隔離並通知衛生單位，避免接觸其他候診民眾。

目前國內自費麻疹疫苗庫存充足，兩家廠牌共計15萬劑。羅一鈞提醒，1966年以後出生的成人，因麻疹抗體可能隨年齡下降，建議赴日前2至4週至旅遊醫學門診諮詢是否需要自費接種。出國期間應勤洗手、避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。

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