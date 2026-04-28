30年前預言AI、元宇宙浪潮！矽谷鬼才小說家新作揭核子祕史

▲矽谷鬼才小說家尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson）推出醞釀10年的新作《追殺黎明》，揭開核武祕史。（圖／新經典文化）

記者林育綾／台北報導

遊走於矽谷科的技與科幻小說家尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson），30年前以小說《潰雪》提出「元宇宙」（Metaverse）概念，並描繪AI語音助理、虛擬世界等未來科技，成為科技圈重要參考作品。如今推出醞釀10年的新作《追殺黎明》，回到核武誕生的年代，揭開「核子祕史」。

●《潰雪》創造元宇宙概念，影響矽谷科技圈

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尼爾．史蒂文森在1992年出版長篇小說《潰雪》，書中首次提出「元宇宙」與「虛擬替身」（Avatar）等概念，描繪人們透過網路與頭戴式裝置，進入沉浸式虛擬世界，進行社交、娛樂與教育活動。這部作品不僅入選《時代》雜誌百大英文小說，也在北美締造破百萬冊銷售紀錄，奠定其科幻大師地位。

《潰雪》對矽谷科技界影響深遠，被認為啟發包括Google Earth、PayPal、虛擬世界《第二人生》等產品與服務的發展。

多位科技領袖，包括比爾．蓋茲（Bill Gates）、傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）與謝爾蓋．布林（Sergey Brin）等人，也曾公開推崇這部作品的想像力與前瞻性。

除了科技描寫，《潰雪》也提到「資訊戰、科技政治」等議題，對於數位時代可能帶來的權力操控、社會影響提出警示，使其不僅被視為科幻小說，也被視為觀察未來科技與政治關係的重要文本。

●新作重返核武誕生年代

新作《追殺黎明》是在川普與普丁登台、美俄重新開啟全球對峙的脈絡下完成，面對「新冷戰」氛圍再起，史蒂文森推出醞釀10年的「核子祕史」（Bomb Light）三部曲系列，《追殺黎明》是首部曲，他將親身經歷的冷戰氛圍，轉化為小說背景，帶領讀者從當代世界的緊張局勢，回望強權對立的歷史源頭。

故事背景設定於1930年代，當時經濟大蕭條席捲全球，極端意識形態迅速崛起，而量子力學、原子彈研究正處於起步階段，世界正走向科技與戰爭交織的關鍵轉捩點。

小說透過精密的歷史架構，回顧二戰前後東西方在核武研發上的科技競逐與情報角力，描繪在強權對立與意識形態衝突之下，個體如何在動盪時代中尋找自身位置。

▲《追殺黎明》繁體中文版由新經典文化出版。（圖／新經典文化）

●雙重身分女特務為主角

故事圍繞神秘少女奧蘿拉展開，她出生於美國蒙大拿州，卻在蘇聯革命後的列寧格勒成長，擁有美、蘇雙重身分。她的母親來自美國西部牛仔家族，父親則是一戰老兵，在親歷華府對共產革命的血腥鎮壓後，她偽造死亡，返回蘇聯建立新身分，並被情報單位培訓為特務，踏上橫跨國界與信念的命運旅程。

《追殺黎明》上市後也獲國際媒體肯定，《紐約時報》形容他「文字奔放、格局宏大」，並與諜報大師約翰．勒卡雷（John le Carré）的經典作品並列。《華盛頓郵報》則指出，本書帶領讀者重返20世紀初充滿衝突與轉折的時代，呈現科學史、情報戰與人性抉擇交織的敘事格局。



《追殺黎明》繁體中文版由新經典文化出版，將於4月29日上市，為「核子祕史」三部曲首部曲，帶領讀者走入強權對峙、科技競逐交織的歷史轉捩點。