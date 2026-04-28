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讚王俐人很酷！他分析「爆紅3關鍵」：是真材實料

記者曾筠淇／綜合報導

藝人王俐人近期因大尺度內容再度翻紅，引發外界關注。資深音樂人許常德就發文表示，王俐人很酷，並列出對方會爆紅的3個關鍵點，相信王俐人會紅好一陣子。貼文曝光後，也引起網友討論。

王俐人49歲翻紅

王俐人以亮眼外型打開知名度，之後跨足戲劇圈，憑藉清純甜美形象累積不少人氣，是許多人心中的女神。然而，她的演藝事業並非一路順遂，之後卻歷經投資受騙、負債千萬低潮，如今她靠著突破尺度與話題經營，在49歲翻紅。

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▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

許常德分析爆紅3關鍵

許常德就在臉書上發文表示，王俐人很酷！並分析爆紅的關鍵點。首先，王俐人在浴室拿吹風機吹頭髮時，很自然、很放鬆，彷彿能聞到洗淨人生疲累後的頭髮香氣；再來，王俐人在沒有特意布置的臥室，自信的做著這個年紀很需要的床上伸展運動，相信畫面和動作都有機會成為經典。

最後是王俐人在SWAG跪姿說話態度，許常德認為，這完全提升這類節目的觀眾層次，屬於心靈等級的說話。因此許常德表示，王俐人會爆紅真的是靠真材實料，相信對方會紅好一陣子。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得我看到她面對生活（債務）展現極大的絕地求生能力，這跟那些攀附有錢人而成為貴婦的女藝人完全不同層次，前者展現強悍的生存能力」、「我一直覺得她很真，這一次她決定勇敢做自己，真的很有魅力」、「每個人生活不容易，用自己的方式賺錢，不妨礙任何人，賺到也是辛苦錢，不要再傷害她了」、「自然就是美」。

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