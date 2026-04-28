反毒教育走進畫布！噶瑪噶居戒癮協進會頒獎　培養孩子自我保護

▲台南市噶瑪噶居寺戒癮協進會舉辦反毒繪畫比賽並舉行頒獎典禮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化青少年反毒觀念，社團法人台南市噶瑪噶居寺戒癮協進會舉辦「反毒宣導繪畫比賽」，並在左鎮噶居寺如來殿舉行頒獎典禮，邀集國中、小學生參與，透過畫筆描繪對「拒絕毒品、珍愛生命」的理解，讓反毒教育從創作中自然扎根。



本次活動由噶瑪噶居戒癮協進會攜手台南市政府毒品危害防制中心及衛生局共同主辦，並邀集專業評審依作品內容、創意構思與表現技巧進行評分。國中組最高獎金1萬2000元，國小組最高8000元，另設多項名次與佳作獎項，肯定學生創意與用心。



協進會創辦人洛本天津仁波切表示，反毒教育應從源頭做起，尤其青少年更需建立正確觀念，強調「連第一口都不要接觸」，才能有效降低毒品危害。他以淺顯語言向現場親子說明毒品對身心的影響，提醒家庭與社會共同守護孩子成長。



洛本天津仁波切指出，透過繪畫比賽結合藝術與教育，不僅讓孩子表達自我，也能在潛移默化中建立價值觀，降低對毒品的好奇與錯誤想像，進一步強化自我控制與拒絕能力。



理事長李鏡清則表示，台灣毒品問題仍不容忽視，協進會長期投入藥物濫用防治工作，透過多元宣導方式，希望讓學子認清毒品危害，建立正向態度，勇於拒絕誘惑。未來也將持續結合教育、家庭與社會力量，打造更完整的防護網。



頒獎典禮中，主辦單位安排得獎學生分享創作心得，展現學習成果與反毒理念；現場氣氛溫馨活潑，仁波切帶來的兩隻愛犬也成為「人氣小嘉賓」，為活動增添輕鬆笑聲。他也藉此提醒民眾珍惜生命、以愛與尊重對待每一個存在，讓反毒教育不僅停留在口號，更落實於日常生活。