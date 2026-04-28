老翁雨夜迷途倒草叢　朴子警地毯式搜索及時救命

▲所長智慧分析人車軌跡！朴子警深夜搜尋草叢 救回倒臥農田迷途老翁 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局朴子分局大鄉聯合所於日前深夜接獲民眾緊急報案，稱其家中老父（36 年次）患有帕金森氏症，當日獨自騎乘電動車出門後遲未返家，且未隨身攜帶手機，家人遍尋不著。由於當時連日大雨、氣候陰冷，家屬憂心長輩發生意外，急向警方求助。

大鄉聯合所所長陳又仁接獲通報後，第一時間指揮警員胡玴菖查證車籍資料，並動員全所警力投入搜尋。員警先於朴子市大葛里產業道路發現楊翁所騎乘之電動車，隨後在距離車輛約 50 公尺處尋獲其拖鞋。警員胡玴菖、陳耿緯、葉泓廷、蔡宇荃等員隨即展開地毯式搜索，但在寒夜與廣大農田的阻隔下，初期仍未發現楊翁蹤影。

所長陳又仁憑藉多年偵辦案件的敏銳直覺，研判楊翁因病可能導致四肢無力，恐跌落於周邊隱蔽處。陳所長隨即下令擴大搜尋範圍，在細心查看時，意外發現一處草叢有向兩側不自然「伏倒」的痕跡，循跡查看後，果真發現楊翁跌倒仰臥在深邃草叢中。當時楊翁身體極度虛弱、無法言語及起身，情況萬分危急。

警方立即通知家屬及醫護人員到場，合力將楊翁抬出農田並送往長庚醫院救治。家屬對於警方能在冷冽深夜秉持「同理心」積極協尋，甚至踏入泥濘農田搜救的精神，表達由衷的感謝與肯定。

家中如有易走失的長輩，建議可向社會局申請愛心手鍊，或在衣物、隨身物品標註聯繫方式，以便警方或熱心民眾能在第一時間協助其平安返家。