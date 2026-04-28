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粿粿、王子認諾賠100萬「就是投降」！林智群：判決書會很乾淨

▲▼粿粿,王子,范姜彥豐。（圖／翻攝IG／粿粿）

▲粿粿、王子。（圖／翻攝IG／粿粿）

記者施怡妏／綜合報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元。士林地院今（28日）稍早宣判，王子和粿粿須賠償范姜100萬，判決書也將公開。對此，林智群律師表示，兩名被告都選擇「認諾」，基本上就是投降，賠100萬事小，粿粿跟王子要的是「不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面」。

重點不只賠錢　恐是避免私密內容寫進判決

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林智群律師在臉書發文，這個案子的特別之處，是兩名被告都選擇「認諾」，並要求判決不公開。他解釋，所謂認諾，基本上可理解為「投降」，也就是原告提出100萬元請求時，被告同意賠償100萬元。

認諾等於接受請求　像是「投降」

林智群律師認為，被告選擇認諾的目的，可能是希望「投降輸一半」，因為相較於賠償100萬，真正讓人擔心的，是訴訟過程中的對話紀錄、證據內容被公開。

林智群律師指出，根據以往配偶權案件的判決書中，曾出現相當親密的鹹濕對話內容，「比情色小說還精彩」，引發外界大量討論，不管是戴綠帽的，還是情夫、小三，都落得社會性死亡的下場，「王子跟粿粿，之所以認諾，要的就是這個。」

林智群認為，若兩名被告都已認諾，等於對原告主張都沒有意見，法官在判決書中也就不一定需要詳細列出原告提出的證據，或逐一說明相關對話內容，「所以這個判決內容可能會很乾淨很簡單。」

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