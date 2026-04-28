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快訊／曾行賄扁嫂幫洗錢　力麗總裁夫婦涉內線交易遭搜索約談

▲▼力麗集團總裁郭銓慶。（圖／資料照）

▲力麗集團總裁郭銓慶涉嫌力麒、宏易2公司股票內線交易案遭檢調約談。（圖／資料照）

者劉昌松／台北報導

曾在前總統陳水扁涉貪案中擔任汙點證人的力麗集團總裁郭銓慶，疑似在2021年、2024年間，兩度因事先得知利多消息，透過親友人頭搶先買入旗下力麒建設、宏易創新公司股票，涉嫌違反《證券交易法》內線交易等罪，台北地檢署28日指揮調查局兵分20路搜索並約談郭銓慶夫妻、子女等10多人到案釐清。

郭銓慶因在2004年為了爭取南港展覽館工程，行賄扁嫂吳淑珍美金273萬餘元(依當時匯率約新台幣9181萬元)，被依共犯圖利罪判刑1年、減刑為半年，褫奪公權1年確定，並已執行完畢，另外被控幫扁珍藏匿上億元贓款的洗錢罪部分，因國務機要費所涉法律變更，郭銓慶在更二審被判免訴。

檢調獲報，郭銓慶在卸下力麒建設(5512)董事長職務後，仍可以集團總裁身分得知旗下各公司財務與經營狀況，2021年10月間，力麒兩度公告將處分土地建物，預期可獲利共計2.86億元；2024年9月間，另家上櫃公司宏易創新國際(4530)公告私募1.5億元，力麒公司就是應募人之一，郭銓慶疑似在這兩項利多重訊前進場買股。

檢察官李堯樺懷疑全案涉及內線交易等罪嫌，28日指揮調查局台北市調處前往搜索郭銓慶住處及力麒、宏易公司等20個地方，並通知郭銓慶夫妻、現任力麒董事長的兒子、女兒和相關公司職員到案說明。

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