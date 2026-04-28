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寵物美容定型化契約惹議　民眾黨籲農業部暫緩實施

▲▼民眾黨立委洪毓祥及台北市議員林珍羽、張志豪，寵物美容師協會籌備主任黃昊倫召開記者會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立委洪毓祥及台北市議員林珍羽、張志豪，寵物美容師協會籌備主任黃昊倫召開記者會。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

農業部主導的寵物美容「定型化契約」114年5月12日上路至今超過2年，目前仍「0家銀行」願提供信託保證，被質疑契約不易落實、未考量配套等爭議。民眾黨立委洪毓祥今（28日）表示，農業部所要求上路的「寵物美容定型化契約」內容與實務嚴重脫節，籲農業部暫緩實施、暫停開罰並納入業者意見；農業部回應，已深刻檢討，將儘速地協調金融機構辦理履約保證。

民眾黨立委洪毓祥表示，犬貓美容服務定型化契約在114年5月12日上路，整整已有2年緩衝；期間產業多次發出求救訊號，農業部卻裝聾作啞， 把產業的聲音當做空氣。寵物美容定型化契約的立意良善，希望保障飼主跟業者，但卻沒有考量業者的意見與配套，美其名是保障飼主和動物，卻也害死飼主。

洪毓祥指出，農業部所要求上路的「寵物美容定型化契約」內容與實務嚴重脫節。首先，契約限制加收費用，可能導致實務上飼主先被「收好收滿」，一旦服務過程中發生高齡或病弱犬貓突發狀況，業者因契約規範無法即時處置，可能會因此吃上罰單，同時契約內對於「異常傷害」定義不明，服務超時定義也不清楚。

洪毓祥進一步指出，定型化契約針對預收費用要求業者設立銀行信託或履約保證機制，但寵物美容規模較小、金額低，對銀行而言根本沒有承接誘因；以包月1萬元為例，年管理費不到0.5%，銀行一年僅收約50元。農業部原本對外宣稱陽信銀行有意承接，但民眾黨團實際求證後發現，陽信表示從未辦理過此類信託業務，農業部根本公然說謊。

洪毓祥也指出，農業部荒謬到自打臉，一方面發新聞稿表示定型化契約不需要填寫身分證字號，其官網所提供的契約範本卻是要求填寫。針對銀行端無意願承保，農業部為求脫身，表示未來可由「中華民國寵物產業品質保障協會」協助處理，但該協會最快卻要到今年5月才成立；農業部在沒有銀行願承接、沒有公協會協助的狀況下強行要求制度先行，洪毓祥痛批，這不只是行政怠惰，更是挖坑讓業者跳。

台北市議員張志豪表示，他們接到許多寵物美容業者陳情，民眾黨台北市議會黨團支持保護消費者立場，但一個政策應要要「業者能做到、主管機關通知到位、規定合乎現實」三點，但農業部的寵物美容定型化契約卻一點都沒做到。

張志豪指出，定型化契約規定業者預收超過1萬元就必須找銀行信託，但台灣哪一家銀行願意承接社區小型寵物美容店的信託業務？中央定了一個全國銀行都不接的業務，業者如何配合？

張志豪批評，現在是什麼時代，明明官網、電子檔、手機掃描都比較方便，新制竟還要求寵物業者需將定型化契約印成大海報並張貼於店內，根本只是方便官員稽查，完全不符合現實。

北市議員林珍羽氣憤痛批，寵物是生命，是飼主的家人寶貝，農業部在冷氣房寫出來的法規卻矯枉過正又擾民，「中央一紙皇權命令下來，地方罰不罰、管不管？業者做不做？飼主怎麼辦？」

林珍羽舉例，現在部分業者已經拒收10歲以上年邁寵物的美容，深怕出意外；或是業者為自保，要求飼主於美容過程中全程留下陪同，請問農業部知道實際狀況嗎？消保官認為這是正確做法嗎？

林珍羽呼籲，農業部不要說用「勸導代替開罰」，規定不符現實，地方要怎麼勸導？請農業部三思而後行，暫緩寵物美容定型化契約。

寵物美容師協會籌備主任黃昊倫表示，農業部之前一直說定型化契約不用填飼主身分證字號，但根本宣導不足，且飼主擔心個資外洩、地方動保處在配套不足狀況下加強稽查也嚴重影響生意，痛批農業部說法是「何不食肉糜」，讓業者心寒。

農業部動保司副司長陳中興回應，農業部已深刻檢討，他並承認陽信銀行並沒有在辦理寵物美容履約保證，農業部將儘速地協調金融機構辦理履約保證。行政院消費者保護處副處長陳星宏回應，寵物美容定型化契約經過多次產官學代表開會討論，原意是希望保障消費者，但內容與農業部執行面確實需要檢討。

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