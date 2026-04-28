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驚險！國1大貨車輪胎噴飛　撞分隔島回彈砸中轎車

▲國道一號桃園市北向平鎮系統路段昨天上午發生大貨車左後輪胎脫落意外，還砸中內側自小客車，所幸無人受傷。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號桃園市北向平鎮系統路段昨天上午發生大貨車左後輪胎脫落意外，還砸中內側自小客車，所幸無人受傷。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園平鎮系統北向路段昨（27）日上午發生大貨車左後輪胎脫落意外，噴飛輪胎撞擊中央分隔島後再回彈砸中行駛內側之自小客車，警險畫面讓後方車輛嚇了一跳，所幸未造成人員受傷。國道一隊到場處置後，通知工務段人員到場將脫落輪胎排除，2名駕駛酒測值均為零，國道員警對肇事大貨車葉姓駕駛依違反道路交通管理處罰條例開罰一千元以上六千元以下罰鍰，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道一號桃園市北向平鎮系統路段昨天上午發生大貨車胎脫落意外，左後輪輪胎脫落。（圖／國道一隊提供）

▲大貨車左後輪輪胎脫落。（圖／國道一隊提供）

國道一隊勤務指揮中心昨天上午11時30分接獲通報，國道一號北向64.6公里平鎮系統路段發生車輛輪胎脫落事故，立即調派巡邏車前往處理，初步調查現場無人受傷，通知工務段人員到場將脫落輪胎排除。

▲國道一號桃園市北向平鎮系統路段昨天上午發生大貨車左後輪胎脫落意外，砸中內側的自小客車，車頂部分被砸中後出現毀損。（圖／國道一隊提供）

▲自小客車車頂遭砸中毀損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，43歲的葉姓男子駕駛大貨車行經國道一號北向64.6公里平鎮系統路段外側車道時，車輛左後輪突然脫落，輪胎滾至中央分隔島後再回彈砸中行駛內側車道，由24歲林姓男子駕駛自小客車，後方車輛見狀緊急煞車繞道，所幸無人受傷。員警對2名駕駛實施酒測，酒測值均為零。

▲國道一號桃園市北向平鎮系統路段昨天上午發生大貨車左後輪胎脫落意外，工務段人員到場將脫落輪胎排除。（圖／國道一隊提供）

國道員警對肇事葉男依違反道路交通管理處罰條例第30條-1條規定：「汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照」。

國道一隊呼籲，汽車用路人車輛應定期保養，行車前務必檢查車況，避免車輛故障或是機件脫落等情事，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，以免危害自身及其他用路人之安全。

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