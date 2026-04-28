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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批游淑慧藍白合還攻擊民眾黨　陳智菡：盼藍高層有監看輿情

▲陳智菡。（圖／記者徐文彬攝）

▲陳智菡。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

近日名嘴李正皓稱，柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程弊案。國民黨台北市議員游淑慧則在節目表示，那時維冠大樓倒塌，因柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，所以大型機具全調來台北，當年維冠家屬很難過沒大型機具救援。但時任台南市長賴清德2016年早已澄清「沒有影響計畫」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（28日）痛批，「我們已準備像大罷免一樣，全力助攻藍白共推縣市首長參選人」，但國民黨籍議員游淑慧、鍾小平等人卻不斷攻擊醜化民眾黨，眼中只有自己的選情，衷心希望國民黨高層有在監看輿情。

陳智菡表示，一次兩個，不懂工程的議員、參選人在高度工程專業上指手劃腳，然後鬧了笑話。國民黨議員游淑慧上三立政論爆料，說2016年忠孝橋引道拆除 作業剛好碰到維冠大樓倒塌，台北市把怪手大鋼牙都搶走，導致台南無法搶救，人命因此犧牲。

陳智菡批評，游淑慧根本是一派胡言，北市拆除作業規劃佈局在先，施工日之前就已調配北部重機具到台北集結，而維冠大樓調的主要是南部機具。更何況，前面的黃金救援72小時，為了怕開挖導致進一步崩塌，壓到下方被掩埋的民眾，救援大隊根本不敢大動作開挖。

陳智菡表示，這一點，當時的台南市長賴清德就公開受訪澄清過，游淑慧卻來洗記憶，政治操作冷血到毫無人性，凡是柯文哲主席的政績就要抹爛，自家市長則是一戶社宅不蓋也沒有關係，這種議員看的不是市民、建設，也毫無是非。

陳智菡直言，更讓人憤怒的是，在2026台灣民眾黨與國民黨有合作默契的狀況下，「我們已經準備像大罷免時期一樣，全力助攻藍白共推的縣市首長參選人」，國民黨籍議員游淑慧、鍾小平等人卻不斷在攻擊醜化民眾黨，眼中只有自己的選情，不顧他人死活，衷心希望國民黨高層有在監看輿情。

接著，陳智菡也提到，至於另一位馬郁雯，拿著不知道從哪裡拿到的陳情信，誣指讓西區翻轉的忠孝橋引道拆除工程涉弊，還說市府將較為安全但昂貴的「切割工法」，改成便宜但有危險性的「破碎工法」，費用從3億1000萬銳減到只3000萬恐有圖利罪嫌？這段自己完全看不懂。

陳智菡指出，台北市新建工程處已經回應，政府採購法「允許廠商提出替代施工方式，此為工程實務常見措施，本案採替代施工方式確實優於原契約規劃，成本也較高，市府只能依合約的價格給付，超過的價錢由廠商自行吸收」。

陳智菡說，所以，柯文哲不是做不好，而是做了太多，所以不好。所以這些議員&民進黨議員參選人投入公職選舉，到底是為了服務人民，還是在搞濫行鬥爭？

▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

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