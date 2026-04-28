台東防疫表現亮眼　蟬聯優等勇奪5項獎項

▲台東衛生局防疫成效獲肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

衛生福利部疾病管制署於27日在花蓮舉辦「115年全國防疫業務聯繫會議」，會中頒發114年度地方衛生機關防疫業務考評績優單位。台東縣衛生局再度榮獲「優等」成績，連續兩年獲此殊榮，展現地方防疫體系穩定運作與整體應變能力。

台東縣衛生局表示，疾病管制署每年針對各縣市防疫業務進行綜合評比，透過考評機制強化各地傳染病防治工作，並表揚績優單位以提升防疫團隊士氣。此次台東縣表現亮眼，除整體考評榮獲第四組優等外，亦獲得多項專項肯定。

本次共獲頒5項獎項，包括「114年度地方衛生機關防疫業務考評第四組優等」、「B型肝炎高風險幼兒追蹤防治績優獎」、「結核病防治綜合績效獎」、「COVID-19疫苗接種獎勵措施－65歲以上民眾卓越獎」及「COVID-19疫苗接種獎勵措施－醫事執登人員優等獎」，顯示台東在多項防疫面向均有穩健成果。

衛生局指出，面對各類傳染病威脅，持續強化防疫量能為核心工作，除建立完善監測與通報系統外，也透過跨局處合作機制提升應變效率，並運用多元宣導管道加強民眾健康教育，提升自我防護能力。

衛生局長孫國平表示，防疫成果仰賴縣民配合與第一線防疫人員的努力，連續兩年獲得優等肯定，是團隊共同合作的成果。未來將持續精進防疫策略，強化專業能量，與民眾攜手守護公共健康，打造安全、健康的生活環境。