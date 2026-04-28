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高油高糖飲食！29歲男高血脂+糖尿病上身　急性胰臟炎險喪命

▲▼ 29歲男暴飲暴食引發急性胰臟炎 嘉榮醫：高血脂與糖尿病恐致命 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 29歲男暴飲暴食引發急性胰臟炎，醫示警：高血脂與糖尿病恐致命 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名29歲男子因持續上腹劇痛，至台中榮民總醫院嘉義分院急診。經檢查發現，其血清脂肪酶（Lipase）顯著升高，且三酸甘油酯（TG）竟高達 1024 mg/dL（正常值應低於150 mg/dL），確診為急性胰臟炎；同時，其糖化血色素（HbA1c）高達 12.1%，併發糖尿病。

▲▼ 29歲男暴飲暴食引發急性胰臟炎 嘉榮醫：高血脂與糖尿病恐致命 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉榮新陳代謝科張育睿醫師表示，該患者發病前曾大量攝取高油、高糖食物並飲酒，導致血脂急遽飆升。醫療團隊緊急以胰島素控制血糖，並搭配口服降血脂藥物（Fibrate）治療。張醫師解釋，胰島素不僅能降血糖，還能調節脂肪代謝酵素活性，促進三酸甘油酯分解。經腸胃科與新陳代謝科共同會診，患者目前血脂已降至安全範圍，病況穩定出院。

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▲▼ 29歲男暴飲暴食引發急性胰臟炎 嘉榮醫：高血脂與糖尿病恐致命 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

張育睿指出，一般急性胰臟炎死亡率約 5%至10%，若演變為重症，死亡率最高可達 40%。當三酸甘油酯過高時，血液常呈現乳白色混濁。高血脂不僅增加心血管風險，更是誘發胰臟發炎的主因。

▲▼ 29歲男暴飲暴食引發急性胰臟炎 嘉榮醫：高血脂與糖尿病恐致命 。（圖／嘉義榮民醫院提供）


嘉榮呼籲，民眾應養成均衡飲食習慣，減少酒精與油膩食物攝取，並維持運動。若出現：

持續上腹痛、噁心嘔吐

多喝、多尿、體重異常下降

健檢指標（血糖、血脂、HbA1c）異常

應儘速就醫，切勿自行停藥或忽略症狀，以免延誤治療先機。

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