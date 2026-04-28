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1週狂增57例！日本麻疹疫情創10年次高　5月黃金週恐加速擴散

隨著日本5月黃金週長假將至，人員流動增加恐導致麻疹疫情進一步擴散。示意圖（pexels提供）

▲隨著日本5月黃金週長假將至，人員流動增加恐導致麻疹疫情進一步擴散。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

根據多項疫情監測數據顯示，日本境內的「麻疹」疫情自2026年初以來呈現急遽升溫態勢。國立健康危機管理研究機構的最新統計，截至4月19日為止，全日本的累計感染人數已達362人，不僅在短短1週內就增加了57人，更是2025年同期的4.4倍之多。目前的感染增長速度已經超越了2020年以後的所有紀錄，正逼近過去10年來疫情最嚴重的2019年，當時同期的感染人數為422人。

在地理分布上，東京都以153例居首，其次是神奈川縣的36例。靜岡縣中部與濱松市也傳出確診個案，當地的醫療機構已緊急張貼日、英、葡3種語言的告示提醒民眾。雖然日本早就宣佈麻疹絕跡，已經沒有本土病毒在傳播了，但這波疫情被認為是由海外移入病毒引起的，且推測有高達7成感染發生在日本境內的醫療機構或家庭內部。

麻疹具有極強傳染力，主要透過空氣傳播，潛伏期約10天。感染後會出現高燒、咳嗽及皮疹，嚴重時可能引發肺炎或併發症，甚至導致死亡。專家特別警告，未接種疫苗的嬰幼兒極易轉為重症，而孕婦感染後更有早產或流產風險。

川崎市健康安全研究所高級顧問岡部信彥醫師強調，預防的最有效手段就是疫苗接種，即便感染也能減輕症狀並降低傳播風險。他呼籲家長應確保孩童完成1歲及小學入學前的2劑定期接種，成年人也應重新確認自身接種史，以保護尚無法接種疫苗的嬰兒。

隨著5月黃金週長假將至，人員流動增加恐導致疫情進一步擴散。厚生勞動省對此高度戒備，嚴正呼籲民眾若出現疑似發燒或發疹症狀，應立即避免外出，就醫時也請務必避免搭乘公車或火車等大眾運輸工具，以防病毒在公共空間持續蔓延。


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