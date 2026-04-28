台東縣府攜手地檢署宣導揭弊者保護法　強化反賄選意識

▲台東辦講習強化法制與選風清明。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化揭弊者保護制度並深化反賄選觀念，台東縣政府政風處與台東地檢署政風室於27日下午共同舉辦「公益揭弊者保護法」宣導講習，針對各機關受理揭弊業務窗口人員進行專業培訓，提升法治意識與實務處理能力，落實廉能治理。

本次講習由縣府秘書長盧協昌主持，並邀請台東地檢署主任檢察官擔任講師，針對法規架構、揭弊程序及揭弊者權益保障等重點進行說明，協助與會人員掌握制度運作核心，確保案件處理符合法定程序並兼顧安全性。

縣府指出，「公益揭弊者保護法」旨在保障揭發公部門、國營事業及政府控制事業不法行為之人員，避免其因舉發行為遭受報復或不利對待。透過制度建立，有助於提升政府透明度與公信力，亦能降低公務人員因不熟悉法規而產生的風險。

講師於課程中說明，該法提供揭弊者包括工作保障、身分保密、人身安全保護、責任減免及檢舉獎金等多項保護措施，並透過案例分享，提醒承辦人員在受理案件時須落實保密原則與法定程序，以確保揭弊者權益。

此外，因應年底地方公職人員選舉將至，課程亦結合反賄選宣導，說明常見賄選態樣，包括現金或有價物品買票、幽靈人口、走路工、餐會及旅遊招待、散布不實訊息及選舉賭盤等，並解析相關法律責任，呼籲各機關主管發揮影響力，共同維護選舉公平。

台東地檢署表示，民眾如發現疑似賄選情事，可透過檢舉專線或親自向地檢署提出檢舉，相關單位將依法保障檢舉人身分，並依規定提供檢舉獎金。地檢署強調，維護乾淨選風需全民共同參與，期盼透過制度與宣導並行，打造廉潔、公正的政治環境。