殺蟲劑噴臉、火燒手指...摩鐵餵毒SM凌虐2男　惡男竟辯「打鬧」

▲男子在摩鐵縱火又對2友人餵毒凌虐。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子前往彰化某摩鐵內，以性虐待、噴殺蟲劑綑綁等手段凌虐2友人，不僅供毒品、毆打甚至兩度縱火，造成被害人吸入性傷害與燒燙傷，還辯稱被害2人是「自願」施用毒品，衝突僅屬「打鬧過程」，否認強制凌虐，但法官不採信，依傷害、轉讓禁藥、無故攝錄性影像及放火未遂等罪，判處應執行有期徒刑2年2月。

判決指出，112年10月底，被告約「大明」入住該摩鐵。先轉讓甲基安非他命供A男施用，隨後因口角衝突，竟持皮帶、延長線毆打，並以床單、膠帶將其雙手綑綁。事後又邀約「大雄」到場，同樣提供毒品並施以暴力。

▲男子在摩鐵縱火，消防緊急滅火。（資料圖／民眾提供）

過程中，被告不僅朝「大明」以打火機燒傷手指、持殺蟲劑噴灑其臉部，還用延長線及床單勒住頸部，甚至將塑膠袋套住其頭部。更離譜的是，還強行拍攝兩人全裸跪姿的性影像，傳送給友人觀看，還稱：「你看他說話不老實，所以我在教訓他。」

隨後被告在床墊上噴灑含易燃物質的情趣用品，以打火機點火引燃，經其他2男撲滅後，又將床單綁在天花板冷氣機橫桿點火，火勢迅速延燒至地板、棉被、枕頭及冰箱，造成裝潢燻黑。大明因此受有呼吸道損傷、燒燙傷及勒傷；大雄則有一氧化碳中毒與頭部撕裂傷。所幸旅館人員及時報警，消防隊迅速撲滅火勢。

▲男子在摩鐵縱火又對2友人餵毒凌虐，檢警調查。（資料圖／民眾提供）

法院審理時，被告辯稱施用毒品是雙方合意，綑綁僅是「綁得很鬆」的打鬧過程，否認將人壓入水中、吊起或強迫吃剩菜等行為。但法官根據被害人證述、監視器畫面、醫院診斷證明及扣案的8個打火機與手機等證據，認定蔡男涉犯傷害及毒品等犯行明確，判處得易科罰金部分應執行1年，不得易科罰金部分應執行2年2月。扣案打火機及手機均沒收，全案可上訴。

▲男子在摩鐵縱火又對2友人餵毒凌虐。（資料圖／民眾提供）