明起變天全台有雨　後天中部以北低溫剩19度

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起鋒面影響，午後各地都有降雨機率，中部以北要留意短延時大雨，後天東北季風影響，全台水氣仍多，溫度明顯下降，中部以北及宜花低溫更回到19度。周五鋒面遠離，各地天氣穩定，高溫悶熱。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面接近，午後各地有短暫陣雨或局部雷雨，中部以北及南部山區雨勢明顯，有短延時大雨機率。周四鋒面通過，東北季風影響，各地有短暫陣雨，中部以北有局部大雨。周五各地轉乾，氣溫回升，花東及恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後也有零星雨。

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他指出，周六水氣略為增加，各地多雲，迎風面有局部短暫雨，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周日另一波鋒面接近，各地多雲到晴，高溫悶熱，西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周一至周二鋒面通過，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北降雨明顯。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天高溫悶熱，仍有28至31度。周四感受最涼，北部及宜蘭高溫僅21至22度，中部及花東25至27度，南部仍有29至31度，低溫方面，中部以北及宜花僅19至21度，南部及台東22至24度。周五至下周日各地回溫，高溫都有30度以上，低溫21至24度。

他也說，明天、周六至下周日馬祖有低雲或霧。另外，明天及下周日東南部有焚風機率，局部有35至36度高溫，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）