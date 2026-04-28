新北藍白民調長達5天採分層抽樣　黃國昌閉門拆封還讚「最嚴謹」

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026新北市長選舉藍白合民調今（28日）出爐，國民黨、民眾黨參選人李四川、黃國昌同台宣布結果，經過市話加手機7比3對比式民調後，由李四川勝出，將對決民進黨候選人蘇巧慧。民眾黨主席黃國昌會後表示，自己欣然接受結果，且也是他主動提出要公布數字，以便讓支持者知道競爭過程，而為了避免以加權方式滿足樣本數量，民調足足做了5天。據了解，此份民調採分層抽樣，電話要打到每個年齡區間都符合比例，因此才做到多達五天，連黃國昌都在閉門拆封民調時感嘆，「這是有史以來地方選舉最嚴謹的民調」。

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

黃國昌於記者會上談到，這兩家民調公司非常辛苦，有做過民調的就知道，如果做了1068份有效樣本，超過60歲以上的有效樣本一定是一半以上，其他年齡層的樣本數非常少，是透過加權的方式去做的。

「這次跟國民黨進行政黨協議的時候，針對民調方式就講得很清楚，在各年齡層都要通過顯著性的檢定。」黃國昌說明，這次民調不可以光靠加權滿足年齡層樣本數不足的問題，要做到足夠的樣本數，因此為避免外力介入而沒有公布民調時間。依照確定時間，星期四五六日一，到昨天上午才真正補足所需要的樣本數，整整做了5天的時間。

據指出，此次新北市藍白整合民調採分層抽樣，電話需打到每個年齡區間都符合比例，因此施作時間才長達5天；而民調無反應達三成則有兩個原因，其一為若60歲的區間樣本數已經足夠，那接起來又是60歲以上的長輩，會被歸類在廢票，其二，地方人士指出，因為只是藍白初選，還沒到真正選舉熱度最高的時候，無效電話本就是兩成起跳，打過去不回答那種，因此三成比例沒有算偏高。