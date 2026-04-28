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「馮語婷」真實身分曝！控鳳梨射後不理挨告　噴30萬和解換免囚

▲▼鳳梨、馮語婷、罔腰。（圖／取自三人臉書）

▲鳳梨、「馮語婷」、罔腰3人打官司，結果出爐。（圖／取自三人臉書）

記者郭玗潔／台北報導

曾被封為「新一代女戰神」的馮語婷，因在2023年指控鳳梨（吳泓逸）害女子墮胎，並曬出鳳梨和一名陳姓女直播主的私訊，被鳳梨一狀告上法院並爆料「馮語婷是男的」。經檢方調查，發現該私訊來源為鳳梨的前女友罔腰擅自翻拍，並由高姓男子以「馮語婷」帳號發言恐嚇控訴，隨即依法將兩人起訴。全案經嘉義地院審理，罔腰被依犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元；高男則拿出30萬和鳳梨和解，法官依高男犯散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪，應執行拘役50日，緩刑2年。

全案源於網紅馮語婷在2023年爆料鳳梨有女友還出軌、射後不理、吸毒，雙方不斷隔空交戰，讓鳳梨氣炸怒告對方妨害電腦使用、加重毀謗、妨害名譽等多項罪名。鳳梨也指出，從不露臉的馮語婷，真實身分是「高姓夫婦操作的虛擬人物」。

對此，馮語婷則貼出一名女子的正面相片回應，自稱本名為「凱斯」、「是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽」，澄清鳳梨口中的高男，只是她的助理和友人，兩人並無婚姻關係，不過鳳梨隨後又開轟高男「拿單親媽媽苦肉計當擋箭牌」，不久後「馮語婷」幾乎銷聲匿跡，露臉照也已刪除。

▲快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！認了是單親媽媽　本名發不自殺聲明 。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

▲「馮語婷」曾在粉專放出一張「無碼正面照」，自稱真實身分是單親媽媽。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

而根據檢方調查，雙方官司起因為鳳梨的前女友罔腰於2018年某日，在嘉義市住所擅自拿鳳梨的手機解鎖，看到陳姓女直播主和鳳梨的對話說「我突然想到，我那天回來，忘了吃避孕藥.... 如果有怎樣 要跟你講嗎」、「你有她陪就夠了 應該不需要我了」、「要啊 你幹嘛啊 我最近真的比較忙」等語，罔腰便將對話紀錄儲存在自己手機。

而高姓男子以不詳方式取得對話紀錄後，基於加重誹謗及恐嚇之犯意，在2023年7月28日登入「馮語婷」粉專，表示「鳳梨 吳泓逸 你為什麼有女朋友還給人家射後不理啦！」、「詐騙、吸毒、販毒、墮胎樣樣來ㄟ」，控訴他鳳梨連1、2萬的墮胎費都不賠。

同日晚間，高男又繼續以「馮語婷」身分發文說「如果我道歉了 鳳梨是不是就不會對我提告了？所以我是不是要先跟尿壺小姐道歉？」、「要在臉書跟粉專公開道歉標註她，還是等她直播人數最多時進去跟她道歉」，鳳梨和陳女認為高男這些言論不實，損及他們的名譽，將高男、罔腰告上法院。

全案經嘉義地院審理，法官認為「罔腰」無視他人隱私，擅自將他人手機解鎖後，翻拍他人之對話紀錄，依他犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。

而高男將他人的對話紀錄刊登至網路上，並搭配涉及私德評價或恐嚇等相關內容，影響他人名譽，行為也非常不應該，考量高男犯後坦承犯行，並和鳳梨以30萬元達成調解，另名受害人陳女也在偵查中對高男撤告等情，依高男犯散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪，應執行拘役50日，緩刑2年。可上訴。

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