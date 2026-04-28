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商總、壯世代教科文總會簽署合作備忘錄　推壯世代人才與智慧平台

▲中華民國全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會與壯世代教科文總會今（28日）正式簽署合作備忘錄。（圖／壯世代教科文總會提供）

▲中華民國全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會與壯世代教科文總會今（28日）正式簽署合作備忘錄。（圖／壯世代教科文總會提供）

記者郭運興／台北報導

面對少子化、高齡化與產業缺工同步加劇的國家級挑戰，中華民國全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會與壯世代教科文總會今（28日）正式簽署合作備忘錄，雙方將共同推動「壯世代人才與智慧平台」，攜手打造壯世代重返職場、持續貢獻社會與產業發展的新模式。

壯世代教科文總會指出，根據勞動部2026年統計，台灣55歲後勞參率降到62%，60-64歲只剩4成，遠低於日本的8成、韓國的7成與美國的6成。而台灣65歲以上勞參率甚至不到1成。面對台灣缺工問題已成為各行各業最痛苦的現實，旅宿、製造、醫療照護與服務業均受到明顯衝擊。

壯世代教科文總會表示，雖然增加外籍移工是短期選項之一，但台灣也必須積極盤點本土有用人力，尤其鼓勵仍具工作能力與貢獻意願的壯世代族群投入職場，才能根本化解燃眉之急。

壯世代教科文總會指出，雙方合作內容包括成立壯世代重返職場研習機構、共同開辦人才培育學程、產業講座與研討會，並規劃建立「壯職人認證制度」。未來雙方將透過教育訓練、專業認證與企業端媒合，協助壯世代人才重新被看見、被信任、被運用，進一步提升台灣勞動參與率，補足產業人力缺口。

壯世代教科文總會創會理事長吳春城表示，台灣已進入長壽時代，但社會對55歲以上族群的認知仍停留在傳統退休框架，常將壯世代視為負擔。然而，壯世代擁有長年累積的專業能力、職場經驗、人脈資源與穩定特質，是台灣社會最珍貴、卻尚未被充分開發的人才寶庫。如何將「人口高齡化」轉化為「人才再活化」，正是本次合作最重要的核心精神。

壯世代學院院長吳春來表示，壯世代重返職場不應只是個人選擇，更應成為國家人才政策的重要一環。台灣正面臨出生人口下降、退休人口增加與產業人力不足的結構性挑戰，若能有效鼓勵壯世代持續參與社會與職場，不僅能緩解缺工壓力，也能讓世代經驗得以傳承，為企業帶來更穩定、多元且成熟的人力資源。

全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會主任委員韋伯韜指出，台灣缺工問題已成為各行各業共同面對的現實，旅宿、製造、醫療照護與服務業均受到明顯衝擊。雖然增加外籍移工是短期選項之一，但台灣必須更積極盤點本土既有人力，尤其是仍具工作能力與貢獻意願的壯世代族群投入職場，才能根本化解燃眉之急。

本項合作計劃主持人，由商總人資委員會副主任委員高鼎宸與壯世代學院副院長林志成共同擔任，未來雙方將把合作聚焦在三大方向。第一，建立壯世代重返職場的教育訓練機制，針對不同產業需求開設專業課程與研習活動。第二，推動「壯職人認證制度」，讓壯世代人才透過課程、條件審查與能力認證，取得具公信力的職場再進場憑證。第三，結合商總廣泛的企業與產業網絡，促進壯世代人才與企業用人需求精準對接。

高鼎宸進一步表示，透過制度化培訓與認證，讓企業在任用壯世代人才時有明確依據，將是推動高齡友善就業的重要關鍵。

壯世代教科文總會理事長沈孟賢最後總結，此次簽署合作備忘錄，不只是兩個單位的合作起點，更象徵台灣對壯世代價值的重新定義。壯世代教科文總會將與全國商業總會攜手，從倡議走向制度、從理念走向實作，推動「培訓、認證、媒合、就業」一體化平台，讓壯世代成為台灣下一階段產業發展與社會創新的重要力量。

最後，中華民國全國商業總會與壯世代教科文總會共同強調，未來將持續與產業界、政府部門及教育訓練機構合作，爭取更多政策支持與社會參與，讓每一位壯世代都能在長壽時代中找到新的舞台，也讓台灣在缺工與人口轉型挑戰中，找到屬於自己的解方。

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