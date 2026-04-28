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大陸 大陸焦點 特派現場

中國管理「最糟景區」！　官方點名張家界天門山、嵩山少林寺等

▲湖南張家界。（圖／記者任以芳攝）

▲湖南張家界。（圖／記者任以芳攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多個5A景區亂象頻傳，從價格糾紛到服務品質不佳，近年來屢屢引發遊客不滿。中國文化和旅遊部近日明確表態，將針對5A級景區展開集中整治，並點名多個知名景點列入重點名單，強調若整改不力，最嚴重將面臨「降級甚至摘牌」。

據《央視新聞》報導，文化和旅遊部資源開發司司長滿宏衛表示，此次整治以「遊客體驗」為核心，全面梳理近年來5A級景區的負面輿情、投訴案件與網路評價，鎖定問題集中、爭議頻繁的景區進行重點處理。整體來看，價格爭議、景區擁擠滯留、服務態度、安全應變能力以及環境衛生等，都是遊客反映最集中的問題。

▲▼廣西桂林。（圖／記者任以芳攝）

▲▼廣西桂林。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 廣西、桂林、桂花 。（圖／記者任以芳攝）

在官方點名的重點景區中，包括湖南張家界天門山與武陵源、雲南麗江古城與玉龍雪山、黃河壺口瀑布、廣西桂林等熱門景點，皆被列為近年綜合問題較多、遭遊客抱怨最多的區域。這些景區將由屬地主管部門進行「嚴肅批評」並推動集中整改。

此外，景區內的擺渡車問題也成為整治重點之一。官方指出，擺渡車原本設計是為了優化遊覽動線、提升服務品質並兼顧生態保護，但部分景區逐漸偏離初衷，出現路線規劃混亂、票價不透明甚至過高、排隊時間過長，以及服務態度不佳等問題，成為遊客投訴的「重災區」。

▲黃河壺口瀑布。（圖／CFP）

▲黃河壺口瀑布。（圖／CFP）

經統計，江西龍虎山、吉林長白山、安徽天柱山、四川稻城亞丁、山東嶗山等景區，在擺渡車相關問題上投訴較為集中，也被納入此次重點整治名單。

針對上述亂象，文化和旅遊部提出三項主要措施。首先是「提級整改」，要求地方政府與景區依照問題清單逐項制定改善方案，並在期限內完成整改；其次是加強暗訪與監測機制，透過常態化「體檢式」檢查與全天候網路輿情追蹤，擴大問題發現管道；第三則是將整治成效與景區等級評定掛鉤。

▲吉林長白山。（圖／ETtoday資料照）

▲▼吉林長白山。（圖／ETtoday資料照）

▲中國吉林長白山。（圖／記者于佳云攝）

滿宏衛強調，未來將強化5A級景區的動態管理機制，對於整改不力、問題反覆出現的景區，將依法依規採取降級甚至取消5A資格的處理，確保旅遊市場秩序與服務品質同步提升。

公開資料顯示，國家5A級旅遊景區是中國文旅部依照《旅遊景區質量等級的劃分與評定》國家標準（標準中對AAAAA級旅遊景區提出了12項條件，即旅遊交通、遊覽、旅遊安全、衛生、郵電服務、旅遊購物、經營管理、資源和環境的保護、旅遊資源吸引力、市場吸引力、年接待遊客量及遊客抽樣滿意率），經「全國旅遊景區質量等級評定委員會」組織評定的旅遊景點等級評定標準。

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