台鐵稱「北車商場案評委符合規定」　業者明起可提異議

▲台北車站。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵今公告，台北車站商場經營權由新光三越拿下，原經營者微風集團則列候補，但評選結果日前提前洩露，引發爭議。台鐵公司今回應，廠商如有異議應於評審結果公告的次日（4月29日）起提出，至於甄審會議出席人員均符合規定。

台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期。台鐵日前公告招標，其中包括新光三越、微風、統一、誠品、潤泰、京站、新東陽、澎坊免稅商店、JR東日本都有投標爭取，獲選者可拿下至少15年的商場經營權，此案原定4月底公布結果，不料日前不僅提前洩露8家投標名單，得標結果更提前外流，引發譁然。

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據了解，獲選次優申請人的微風集團早於昨天就向台鐵公司提出異議，並要求其暫緩公告，3天內提出說明，但台鐵今天上午仍照常公告。

台鐵今表示，此案係依促參法辦理，台鐵公司於4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，綜合評審結果最優申請人為「新光三越」。

針對微風集團已提出異議，台鐵指出，評審結果已於4月28日於台鐵公司官網及財政部促進民間參與公共建設資訊網公告，申請人得依促進民間參與公共建設法第47條規定書面提出異議，廠商如有異議，依規定應於綜合評審結果公告的次日（4月29日）起提出。

對於外界質疑，評選過程中，不僅唯一具工務專業背景的評審委員未出席會議，其中1名評審委員的所屬公司曾處理新光人壽重要事務，未落實利益迴避。

台鐵說明，此案甄審會議出席委員共計8人（含外聘委員5人、內聘委員3人），符合「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」第4條，以及第8條第2項及第3項「甄審會會議應有委員總額2分之1以上，且至少5人以上之出席，始得開會」規定。

台鐵表示，甄審案件屬重大公共建設者，出席委員不得少於7人，前項會議的出席委員，其中外聘專家、學者人數，不得少於出席委員人數之2分之1，此案均符合規定。

台鐵也說，均已在會議前充分告知甄審委員有「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項規定，委員也已確認知悉。

對於洩密案調查進度，台鐵僅說，依據民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法第26條第5項「各出席委員之綜合評審內容，除法令另有規定外，應保守秘密，不得閱覽、抄寫、複印或攝影。」爰依法應保守秘密。