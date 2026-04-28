醉漢伸鹹豬手摸人妻！　人夫一看暴怒「一拳KO」影片瘋傳

This is how a man handles business…



This drunk idiot learned the hard way. pic.twitter.com/HXMySc1FQg — Graham Allen (@GrahamAllen) April 27, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

國外一段監視器畫面顯示，一名酒醉男子在酒吧騷擾人妻，甚至伸手摸她的臀部，結果遭一旁憤怒的丈夫以一記重拳當場擊昏。這段至少已流傳一年的影片再度瘋傳引發熱議，核心爭議點在於丈夫為了捍衛妻子而使用的武力是否過度。

紐約郵報報導，畫面中可見一對夫妻正在空曠酒吧準備打撞球，當丈夫正忙著擺球時，一名穿著紅色上衣與破牛仔褲的醉漢走向女子，突然伸手抓向女子，女子立刻揮手把他趕走。

▲醉漢摸女子的那一刻，被她的丈夫撞見。（圖／翻攝自X）

沒想到丈夫目睹這一幕之後瞬間理智斷線，衝上前揮出一記強力重拳，正中醉漢臉部，導致對方重摔在地。妻子在丈夫動手前曾試圖攔阻，但盛怒的丈夫把她推到一旁，似乎不小心把球桿撞到她的臉，她也趕緊用手摸了摸臉頰確認有沒有受傷。

事發後不久，一名疑似是保全的酒吧員工走了過來，示意丈夫必須離開。

▲丈夫一拳把醉漢打倒在地，被店員要求離開現場。（圖／翻攝自X）

這段影片在網路上引發兩極化的評論，部分網友認為丈夫的行為只是在保護妻子免受騷擾，「這是一記紮實打擊，想必他下次不敢再亂摸女人了」、「這就是男人處理事情的方式，這蠢貨學到了教訓」。

不過反對者則認為丈夫出手太重，「對一個身形瘦小且爛醉的對手使出大拳？不，你應該當面與他對質並要求道歉，這行為太過魯莽」、「這一拳可能致命，為了這種事入獄並不值得」。

這起事件發生的確切地點與涉及人員身分均未曝光，亦不清楚是否有人因此遭到起訴。