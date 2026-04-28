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歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解：不是錢的問題

▲歌手邱軍酒駕撞死運將出庭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱軍酒駕奪命案續審，國民法官庭開庭，死者妻淚訴拒和解。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地方法院國民法官法庭今（28日）審理歌手邱軍涉嫌酒駕肇事致人於死並逃逸案件。死者李姓計程車司機的妻子出庭時哽咽表示，至今仍無法原諒邱軍的行為，強調「我老公很重要，這不是錢的問題」，因此不願與對方和解。全案預定於明（29日）宣判。

基隆地方法院於4月24日選任國民法官組成國民法官法庭，由3名職業法官與6名國民法官共同審理，昨（27日）上午10時開庭，進行開審陳述與證據調查，今天再傳喚死者家屬及傷者出庭作證。

起訴指出，邱軍於2024年12月27日凌晨4時許酒後駕車，行經基隆市信一路時，撞上在外側車道聊天候客的李姓及陳姓計程車司機，造成李男死亡、陳男受傷。事故發生後，邱軍未下車處理，甚至無視現場另一名運將拍打車門示意，逕自闖紅燈逃離現場。

李男妻子在法庭上表示，她從越南來台工作4年多時認識丈夫，每天接送她上下班，甚至配合她大夜班作息改跑夜間計程車，兩人感情深厚，原已規劃前往中國大陸與越南旅遊，如今卻天人永隔。

李男的哥哥則說，弟弟排行第6，長年照顧90歲母親，並協助扶養失去父親的姪子。如今母親仍不時詢問「老六去哪裡了」，家人只能謊稱他出國工作，盼減輕長者打擊，但全家承受巨大悲痛與壓力。

受傷陳男表示，事故當時其手腳受傷，事後邱軍已支付3萬元與其達成和解。

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